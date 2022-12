Lkw prallte gegen Linienbus .

Knapp nach 8 Uhr wurde die Feuerwehr St. Georgen am Ybbsfelde am Donnerstagmorgen zu einer Lkw-Bergung nach Matzendorf alarmiert.

Im Siedlungsgebiet war an einer Kreuzung aufgrund der Schneefahrbahn ein Lkw gegen einen Linienbus geprallt.