Zahl der Corona-Infektionen sinkt im Bezirk Amstetten .

Die Zahl der Corona-Infektionen geht im Bezirk nach unten. Die 7-Tage-Inzidenz wies am Dienstag einen Wert von 238,6 auf (gerechnet auf 100.000 Einwohner). Knapp höher war er in Waidhofen an der Ybbs mit 240,6. Spitzenreiter im Land ist der Bezirk Scheibbs mit 309,1. Dort gibt es ja seit Freitag der Vorwoche Ausreisetests. Insgesamt sind im Bezirk Amstetten derzeit 519 Personen infiziert und knapp 1.100 in Absonderung.