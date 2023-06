Hauptplatzumbau: „Operation am lebenden Herzen Amstettens“

„Wir haben einen sehr langen Weg zurückgelegt, bis endlich die Bauarbeiten gestartet werden konnten. Wir haben in den drei Jahren Vorbereitung rund 10.000 Menschen eingebunden und dabei – auch aufgrund von Corona – die unterschiedlichsten Formate angewendet, um Jung und Alt anzusprechen“, sagt Vizebürgermeister Markus Brandstetter, politischer Mastermind des Projekts Innenstadtgestaltung. Man habe bei der Ausarbeitung des Konzepts versucht, Amstetten neu zu denken und im Zentrum ein Netzwerk von besonderen Plätzen zu schaffen, kleine grüne Oasen für die zu erwartenden Hitzezeiten. Zugleich sei es das Ziel, mit dem Schwammstadtprinzip Wasser im Boden zu speichern und bei Starkregen schnell versickern zu lassen. „Darum werden auch 35 Prozent des Hauptplatzes entsiegelt und rund 70 zusätzliche Bäume gepflanzt, die mit ihrem Schatten die Temperatur um zwei bis drei Grad drücken können“, sagt Brandstetter. Für ihn ist der eingeschlagene Weg eindeutig der richtige. „Es haben sich auch schon Gemeinden aus ganz Österreich angemeldet, die unser Projekt besichtigen wollen“, berichtet der ÖVP-Politiker nicht ohne Stolz.

Voll des Lobs ist der Vizebürgermeister für die ausführende Baufirma Held und Francke und ihre Mitarbeiter, die eine „Operation am lebenden Herzen Amstettens“ durchführten. Da unter dem Hauptplatz 60 Jahre alte Leitungen liegen, muss tatsächlich viel händisch gegraben werden.

Dass die Baustelle vor allem für die betroffene Kaufmannschaft eine Herausforderung ist, ist Brandstetter klar. „Wir sind daher in ständigem Gespräch mit den Gewerbetreibenden und Gastronomen und wollen ihnen mit zusätzlichen Förderungen unter die Arme greifen. Ich möchte sie aber auch motivieren, selbst Aktionen zu starten, um gerade in dieser schwierigen Phase Leute auf den Hauptplatz zu bringen – denn so eine Baustelle ist ja eigentlich auch sehr interessant. Das muss man nützen“, betont der ÖVP-Politiker.

Entschädigung für Wirtschaftsbetriebe bei Beeinträchtigung durch Bauarbeiten

Auch für Bürgermeister Christian Haberhauer ist das – nun in Umsetzung befindliche – Konzept für den Hauptplatz zukunftsweisend. „Wir müssen einfach auf den Klimawandel reagieren. Ich war kürzlich in Madrid, da gibt es in jeder kleinen Gasse Baumalleen, die Abkühlung bringen.“ Für die Wirtschaft kündigt der Stadtchef ein Maßnahmenpaket an, das am Mittwoch im Gemeinderat auch schon beschlossen wurde. Unternehmen mit bis zu 25 Mitarbeitern am Standort können – wenn ihr Geschäft durch Bauarbeiten der Gemeinde beeinträchtigt ist – jährlich zwischen 500 und 1.500 Euro an Unterstützung beantragen. Das gilt übrigens auch für Baustellen in anderen Ortsteilen, befristet bis 31.12.2025.

„Auswirkungen der Baustelle spürbar“

Annemarie Prager, Geschäftsführerin von Skribo Amstetten, hat die Baustelle derzeit unmittelbar vor der Haustür und spürt auch natürlich deren Auswirkungen. „Es ist aber nicht immer gleich. An manchen Tagen ist die Kundenfrequenz genau so hoch wie vor Beginn der Arbeiten, an anderen Tagen kommen nur halb so viele Leute.“ Skribo bietet, ganz im Sinne Brandstetters, den Kundinnen und Kunden auch schon Zuckerl an. Sozusagen als Baustellenbonus gibt es bei jedem Einkauf ab 30 Euro fünf Euro Abzug, zudem ist auch Zustellung möglich.

Maskottchen „Wolfi" wird die Amstettnerinnen und Amstettner in der Zeit des Hauptplatzumbaus begleiten und mit wichtigen Informationen und Updates zum Fortschritt der Arbeiten versorgen. Foto: privat, KIERBERGER & HAIDER

Die Stadt wird im Baustellenbereich in nächster Zeit auch Hinweisschilder mit „Wolfi“, dem Baustellenmaskottchen, aufstellen, um die Autofahrer auf die nächst gelegenen Abstellflächen hinzuweisen. In den beschrankten Anlagen Graben, Alte Zeile und Mantzos kann man ja nach wie vor eine Stunde gratis parken.

Werner Seifert vom Hofcafé, auch Sprecher des Marketingbeirats ist froh, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt so gut funktioniert. Dass die Situation für die Gastronomen am Hauptplatz derzeit nicht ideal ist, ist ihm klar. „Aber wenn man etwas zum Positiven verändern will, dann sind solche Phasen eben notwendig.“ Haberhauer versichert, dass die Stadt nach Abschluss der Arbeiten den Gastronomen auch bei der einheitlichen Beschattung der Gastgärten unter die Arme greifen werde, damit diese aus einem Guss komme.

Einen Vorgeschmack, wie die Baustelle vor der eigenen Haustür im kommenden Jahr sein wird, hat auch schon Alexander Houska-Haller von der CaféBar Mian bekommen. Er sieht dem Umbau aber noch gelassen entgegen. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist gut und wir werden von unserer Seite natürlich Aktionen setzen, damit die Gäste auch während der Bauphase zu uns kommen.“ Beim Weltladen wird schon heuer im Sommer gebaggert. „Natürlich wird das nicht angenehm, aber ich freue mich einfach schon auf das Ergebnis. Wichtig ist vor allem, dass das Weihnachtsgeschäft normal ablaufen kann“, sagt Katharina Krammer. Die Stadt hat den Kaufleuten ja zugesichert, dass die Bauarbeiten rechtzeitig vor dem Advent ruhen werden.

In den Sommerferien wird im Bereich zur Linzer Straße gearbeitet

Ernst Stix, Bauleiter der Firma Held und Francke, gibt einen Überblick über den Bauzeitplan: Der Bereich von der Sparkasse bis zur Eggersdorferstraße soll bis Sommer abgeschlossen werden – samt Wiederherstellung der Parkplätze. Die ersten 19 Bäume werden witterungsbedingt erst im Oktober gepflanzt, schon einige Meter hohe Silberlinden werden das sein. In den Sommerferien wird dann im Abschnitt vom Rathaus bis hinauf zur Linzer Straße gearbeitet. „Das ist der schwierigste Bereich, weil da viel Verkehr läuft und es sehr eng ist“, sagt Stix.

Im kommenden Frühjahr wird dann im Bereich der Schanigärten am Hauptplatz umgebaut. „Wir werden so früh wie möglich beginnen, damit auch die Wirte ihre Gastgärten möglichst bald wieder nutzen können“, versichert Stix. Die Arbeiten im Stadtkern sollen im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Im Jahr 2025 wird dann die Rathausstraße umgestaltet.

Sowohl Hauptplatz als auch Rathausstraße werden zu Begegnungszonen, in denen alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Autos dürfen dort nur mit 20 km/h fahren. Von den 39 Parkplätzen im Zentrum (inklusive Rathausstraße) werden 23 bestehen bleiben. Ein elektronisches Parkleitsystem soll künftig die Autofahrer schon von den Stadtgrenzen zu freien Abstellflächen leiten, um unnötige Fahrten einzudämmen.

Die Kosten für die Innenstadtgestaltung werden von der Stadt mit sechs Millionen Euro beziffert, wobei da die Indexanpassung noch nicht eingerechnet ist.