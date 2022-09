Gemeinderat Amstetten: Beschluss vertagt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Dem SKU Erlt Glas Amstetten, derzeit an der Spitze der Zweiten Liga, macht die Teuerung Sorgen. Im Gemeinderat war daher in der Vorwoche auch die Übernahme von Mehrkosten für Strom, Wasser, Gas und Treibstoffkosten für den Transport der Mannschaft für die Spielsaison 2022/23 durch die Stadt ein Thema.

Die SPÖ wollte wissen, wer denn nun den Antrag auf Subvention stelle, der Verein oder die SKU GmbH, die den Bundesligabetrieb managt. „Denn wenn das die GmbH ist, ist es ein Gewerbebetrieb und dann kann jede Firma in Amstetten so einen Antrag stellen“, sagte SPÖ-Fraktionschef Helfried Blutsch. „Wir machen da ein Fass auf, da wird einem schlecht.“ Genauso sah das SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler. „Wenn wir eine GmbH vor einem Konkurs schützen, dann kann jedes andere Unternehmen, das massiv von der Energieteuerungswelle betroffen ist, mit dem gleichen Recht diesen Antrag stellen. Zudem würden wir eine Förderung im Blindflug beschließen, denn wir wissen ja nicht, wie hoch der Betrag sein wird. Es muss eine Deckelung stattfinden, sonst können wir das laut § 75 der Gemeindeordnung gar nicht beschließen.“

Bürgermeister Haberhauer bestätigte, dass die GmbH den Antrag gestellt habe, wies aber darauf hin, „dass der SKU der einzige große Verein ist, wo die Stadt nicht Besitzer der Anlagen ist. Bei allen anderen Anlagen tragen wir die Mehrkosten zu hundert Prozent. Und wir machen kein Fass auf, weil wir ja jeden Antrag individuell bewerten.“ Weil kein „absoluter Handlungsbedarf“ gegeben war, wurde die Causa schließlich in den Ausschuss zur Beratung zurückgestellt. „Es geht uns nicht darum, den SKU in irgendeiner Weise infrage zustellen, er ist einer der wichtigsten Vereine, es geht nur um die Sachlage“, betonte Riegler ausdrücklich.

Geht um Verein, nicht nur um Profiteam

Zu Wort meldete sich in dieser Causa Herbert Katzengruber, Bürgermeister außer Dienst, sonst zurückhaltend mit tagespolitischen Kommentaren. „Die Mandatare sollten die Gemeindeordnung kennen, was hier anscheinend bei der ÖVP nicht der Fall ist. Dass die SPÖ mit der Kritik am Antrag richtig lag, bestätigte nach einer emotionalen Diskussion auch der Bürgermeister, der diesen Antrag zurückgezogen hat und in den zuständigen Ausschuss verwies.“ Die SPÖ stehe zu 100 Prozent hinter dem SKU, aber es habe sich da nicht um einen kleinen Formfehler gehandelt.

SKU-Vorstand Harald Vetter betont, dass die GmbH nur deshalb gegründet wurde, weil die Bundesliga das ab einer gewissen Anzahl von Vertragsspielern vorschreibe. Sie sei aber zu hundert Prozent im Eigentum des Vereins. Probleme mit der Teuerung habe man deshalb, weil die Sportanlage – im Gegensatz zu anderen Stadien – im Besitz des Vereines sei. „Wir haben 140 Jugendliche, eine Damenmannschaft, eine Amateurmannschaft und eben eine Profimannschaft. Das kann man nicht einfach trennen. Sie alle brauchen Licht, müssen duschen etc.“, sagt Vetter. Er hofft weiter auf eine Unterstützung durch die Stadt.

