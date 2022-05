Lust aufs Lesen Familien erhielten in der Amstettner Stadtbücherei Starterpakete

Bei der Aktion Buchstart in der Amstettner Stadtbücherei (von links): Kulturstadtrat Stefan Jandl, Cordula und Konstantin Ecker, Michaela und Markus Neubauer, Anna und Ella Gollonitsch, Elena Morrison und Lucien Aigner, Elke und Elias Danner, Florian und Julian Kerschbaumer und Bürgermeister Christian Haberhauer. Foto: Stadtgemeinde

„Die Bücherei hat schon Generationen von Amstettnerinnen und Amstettnern begleitet und will natürlich auch künftig dazu beitragen, dass in den Familien gelesen wird und Kinder schon früh den Zauber der Bücher kennenlernen", sagt Kulturstadtrat Stefan Jandl. Die Aktion Buchstart NÖ soll dies ermöglichen. Bei Kaffee und Kuchen konnten sich Amstettner Jungeltern kürzlich ganz in Ruhe über das Angebot der Bücherei informieren. Als kleines Extra erhielten sie auch noch Buchstart-Taschen vom Land NÖ.