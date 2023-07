SPÖ lädt zu Arschbomben- und Freestyle-Contest in Hausmening ein

Vizebürgermeister Gerhard Riegler trainiert schon fleißig die optimale Flugposition ... Foto: SPÖVideoausschnitt

... und den spektakulären Einschlag im Wasser mit möglichst hoher Fontäne. Foto: SPÖVideoausschnitt

Das Heidebad Hausmening ist am 19. August ab 14.30 Uhr Schauplatz des ersten Freestyle- und Arschbomben-Contests in unserer Stadt, zu dem SPÖ und JG Amstetten einladen. In drei Altersgruppen (sechs bis zwölf, zwölf bis 18 und über 18) werden die besten Sprünge und spektakulärsten Arschbomben gesucht. Auf die Gewinner warten Preise wie JBL-Kopfhörer, Moreboards-Gutscheine oder Marken-Caps und Sonnenbrillen.

Die Teilnahme am Bewerb ist für alle Interessierten kostenlos. Die Anmeldung ist eine halbe Stunde vor Beginn des Wettbewerbs direkt am Stand der Organisatoren möglich. Das Event findet nur bei Schönwetter statt. Ersatztermin bei Schlechtwetter ist der 20. August.

„Mit dem ersten Freestyle- und Arschbomben-Contest haben wir ein neues, lustiges Format geschaffen, bei dem alle Altersgruppen einen unterhaltsamen Nachmittag gemeinsam verbringen können. Eine Jury aus Besucherinnen und Besuchern des Heidebads, der SPÖ und JG küren dabei die Sieger der Bewerbe. Außerdem laden wir alle, die beim Bewerb mitmachen, auf ein Eis ein“, erklären Vizebürgermeister Gerhard Riegler und JG-Vorsitzende Annika Blutsch. „Natürlich habe ich bereits trainiert, um beim Bewerb eine gute Figur zu machen“, ergänzt der Vizebürgermeister.