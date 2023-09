Amstetten: Spekulationen über Zukunft des Leinergebäudes

„Bei unserem letzten Gespräch mit den etwa 75 Leinerbediensteten wussten ziemlich alle, wie es bei ihnen weitergeht. Manche haben bereits eine andere Arbeitsstelle, bei einigen geht es auch in Richtung Pension. Etliche beziehen derzeit das Kündigungsentgelt, das ihnen zusteht – wobei da auch schon viele wieder einen Job in Aussicht haben“, berichtet Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Herbert Grurl.

Kündigungsentschädigung steht Bediensteten, die ihren Austritt aus dem insolventen Unternehmen erklärt haben, je nach Beschäftigungsdauer zwischen sechs Wochen und fünf Monaten zu – in der Höhe ihres Gehalts. Falls sie schon wieder einen Job angenommen haben, dann reduziert sich ab dem 4. Monat die Kündigungsentschädigung um den Betrag, den sie nun verdienen.

Spekulationen gibt es in Amstetten auch über die Verwertung des Leinergebäudes. Ein hartnäckiges Gerücht lautet: Die XXXLutz-Gruppe wird von ihrem jetzigen Standort auf der gegenüberliegenden Straßenseite in das größere Haus übersiedeln.

Auf Anfrage der NÖN dementiert Lutz-Unternehmenssprecher Thomas-Saliger: „Das ist wirklich nur ein Gerücht. Wir sehen uns nur die Objektunterlagen aller am Markt befindlichen Objekte an, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben Spitzenstandorte in ganz Österreich und keinen akuten Bedarf an neuen Gebäuden. Wir sind mit unserem Filialnetz sehr zufrieden.“