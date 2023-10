Harald Vogl und Florian Kiesl lesen im Schloss Ulmerfeld

Es wird ein vielstimmiger, poesievoller Abend werden, an dem nach den jeweiligen Sololesungen in einem dritten Teil jeder der beiden auf Gedichte des jeweils anderen mit Gedichten antworten wird. Ein lyrisches Zwiegespräch also, das es in dieser Form nur an diesem Abend zu erleben gibt. Dank der bildenden Künstlerin Susanne Schober wird es auch eine grafische Überraschung geben.

Eine ausdrückliche Besuchsempfehlung, denn Literatur muss man lesen, kann man hören - sollte man aber gelegentlich auch sehen und erleben.