Magazin zeigt umfassendes Porträt von Seitenstetten

Die Renovierung des Kirchturms mitsamt Kugel und Kreuz hat die Seitenstettner ein halbes Jahr lang in Bann gehalten – die NÖN berichtete ausführlich –, nunmehr ist nach der Kreuzsteckung diesbezüglich wieder Alltag eingekehrt, und doch wartet das nächste Großprojekt auf Realisierung: Es geht um den „Vierkanter der Gesundheit“, der am Standort des ehemaligen Schwesternhauses realisiert wird.

Auch die Firma LiSEC hat erneut in den Standort Seitenstetten investiert und wird in den nächsten Jahren weitere Modernisierungsschritte setzen. Die Fernwärmeversorgung wurde optimiert, das Mobilitätsprogramm ausgeweitet, die Nahversorgung mit dem Marktladen funktioniert bestens. Das BildungsZentrum St. Benedikt durfte 30-jähriges Bestehen feiern, und auch am Sportsektor tat sich einiges: Erneuerung der Stocksporthalle und Schaffung einer Motocross-Trainingsstrecke für Kinder.

Das alles und mehr kann im soeben erschienenen Magazin nachgelesen werden. Johann Spreitzer bekundet im Interview seine Freude darüber, die Gemeinde Seitenstetten als Bürgermeister im guten Zusammenwirken mit dem Gemeinderat und der Bevölkerung weiterentwickeln zu dürfen.