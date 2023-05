Ein Hoch dem ersten Mai

SPÖ-Gemeinderätin Birgit Hornes eröffnete in Allersdorf beim Volksheim die Maifeier. Sie begrüßte die Ehrengäste Pfarrer Franz Sieder, Nationalratsabgeordneten Alois Schroll, Nationalratsabgeordneten a. D. Günter Kiermaier, Vizebürgermeister Gerhard Riegler (SPÖ), SPÖ-Fraktionsvorsitzenden Helfried Blutsch, die Stadträtinnen Beate Hochstrasser und Elisabeth Asanger, Stadtrat Bernhard Wagner sowie weitere Mitglieder der SPÖ-Gemeindefraktion. Die Gemeinderätin verweist auf die roten Briefkästen in den Ortsteilen und fordert die Bürger und Bürgerinnen auf, ihre Anliegen und Tipps aufzuschreiben, einzuwerfen und so die Amstettner Politik mitzugestalten.

Nationalratsabgeordneter Alois Schroll behandelte bei seiner Rede die Themen Pflege, Gesundheit, Energie, Privatisierung und besprach Maßnahmen gegen die Inflation. Schroll betonte die Wichtigkeit, mit der SPÖ an einem Strang zu ziehen und wies auf den Bundesparteitag am 3. Juni hin. Der Musikverein Amstetten umrahmte die Veranstaltung.

