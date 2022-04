Arbeitsunfall Mann stürzte in Baugrube

Z u einem schweren Arbeitsunfall kam es am Samstag, 23. April, bei einem Rohbau in Seitenstetten. Drei Männer trugen gegen 9.40 Uhr auf der Kellerdecke ein Bewährungsgitter aus. Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land wollte dabei einen Holzpfosten entfernen, verlor aber das Gleichgewicht und stürzte in die Baugrube.