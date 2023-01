Top-Auftakt ins Jubeljahr

Vollbild

FB

Eine große Auswahl an süßen Glücksbringern konnte man erwerben oder auch verschenken. Auch Gäste aus Krenstetten kamen zum Silvesterfest, um auf das Neue Jahr 2023 anzustoßen. Eine große Attraktion war das „Ballonglühen“ mitten im Markt, das von vielen Gästen bewundert wurde. Glühmost in Kaffeebechern mit dem neuen Gemeindelogo wurde am Stand der Feuerwehr Aschbach für die Gäste ausgeschenkt. Für gute Stimmung im Zelt sorgte gleich zu Beginn die Gruppe „Lewaschodn“.

1 /5