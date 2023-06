Eine Reise durch die Musikgeschichte

Nach Begrüßung der Ehrengäste - darunter die Bundesministerin für Landesverteidigung, Claudia Tanner, Landtagsabgeordnete Anton Kasser, Bürgermeisterin von Neuhofen/Ybbs Maria Kogler, Vizebürgermeister Josef Zehetgruber, der stellvertretende Militärkommandant von Niederösterreich, Oberst Michael Lippert, Militärkapellmeister Oberst Adolf Obendrauf, der ehemalige Landeskapellmeister Manfred Sternberger, Diakon Johann Braunshofer und Pfarrer Christoph Hofstätter, den geschäftsführenden Gemeinderat Peter Doersieb und die anwesenden Bürgermeister und Gemeinderäte der umliegenden Gemeinden - durch Obmann des Musikvereins Neuhofen/Ybbs, Hubert Streißelberger, eröffnet Claudia Tanner den Festakt mit den Worten: „Heut ist ein besonderer Tag für Österreich“.

Die Militärmusik NÖ unter Militärkapellmeister Adolf Obendrauf startete die musikalische Darbietung mit dem Florentiner Marsch. Das große symphonische Orchester ist seit 1964 in St. Pölten stationiert. „Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit dem Ausbildungsorchester. Es melden sich um die 100 Musiker und Musikerinnen jährlich an. Somit kommt auch ein großer Frauenanteil, der bei 25 Prozent liegt, zustande“, erwähnt Obendrauf. „Die Militärmusik besteht aus einem sehr jungen Orchester. Es ist kein Gründungsmitglied mehr dabei. Unser Altersdurchschnitt liegt inkl. Kaderpersonal bei 22,8 Jahren. Würde man mich noch dazu zählen wäre der Altersdurchschnitt nicht um so vieles höher, er läge bei 23,2 Jahren“, scherzt der Militärkapellmeister. Bernhard Müller, Kapellmeister von der Trachtenkapelle Trautmannsdorf, zeigte mit atemberaubender Geschwindigkeit sein Taktgefühl am Xylophon. Danach folgte der Song „Birdland“, eine der meistgespieltesten Jazz-Nummern auf der ganzen Welt mit Gabriel Artmayrs feinen Klängen aus seinem Saxophon. Die Show endete mit einer Composition aus Songs von Coldplay, die von Korporal Lukas Polansky am Mikrofon gesanglich untermalt wurden. „Großen Dank geht an Bernhard Müller und Martin Stupka, die das Konzert mit dem Orchester einstudiert haben“, betont Obendrauf. Folglich gab es eine Rasenshow inklusive Tanzeinlagen mit Traditionsmärschen, wie den Radetzky-Marsch und dem Wiener Walzer. Am späten Abend ging es im Festzelt bei gutem Essen und reichlich Getränken weiter mit der Brass Band Sachsen, den Sumpfkröten und d´hundskrippeln.

Am Samstag ging es zu Mittag weiter mit der Marschmusikbewertung. Die Musikvereine Neuhofen an der Ybbs, Haidershofen, Seitenstetten, Traisen, Obersdorf, St. Michael am Bruckbach, Biberbach, Allhartsberg und St. Georgen in der Klaus zeigten zusätzlich Kürfiguren am Rasenplatz. Um 15:30 Uhr gab der Musikverein Terlan ein Konzert mit anschließendem Festumzug durch die Gemeinde Neuhofen. Das Monsterkonzert mit allen teilnehmenden Musikvereinen startete um 18 Uhr. Die Kaisermusikanten und Ybbstola Blech spielten am Abend im Festzelt.

Block 1 mit den Musikvereinen Neuhofen an der Ybbs, StK Haag, MV St. Pantaleon, MV Kollmitzberg, MV Haidershofen, StK St. Valentin und TMK Sonntagberg.

Block 2 mit den Musikvereinen St. Georgen am Ybbsfeld, Seitenstetten, Strengberg, Hilm-Kematen, Winklarn und Traisen.

Block 3 mit den Musikvereinen Obersdorf, Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth, Mauer-Öhling, St. Michael am Bruckbach, Viehdorf, Altmelon und Stephanshart.

Block 4 mit den Musikvereinen Biberbach, Behamberg, Euratsfeld, Allhartsberg, Weißenbach an der Enns, Neustadtl/Donau und St. Georgen in der Klaus.

Am Sonntag wurde um 9 Uhr die Heilige Messe mit Bischof der Diözese St. Pölten, Alois Schwarz, gefeiert. Die Begrüßungsworte hielten Obmann des Musikvereins Neuhofen Hubert Streißelberger, Bürgermeisterin Maria Kogler, Diakon Johann Braunshofer und Pfarrer Christoph Hofstätter. Pfarrgemeinderats-Obmann-Stellvertreter Martin Gutleder überreichte einen Geschenkskorb. Dazu gab es liebevoll vorgetragene Gedichte von den Musikerkindern der Familie Wischenbart. „Musik schafft eine ermutigende Atmosphäre und mindert Leid und Trauer“, betont der Bischof. Der Bischof sprach über die Wichtigkeit der Musikkapellen, die den Rhythmus des Lebens vorgeben. „Musik ermöglicht einem, zu sich selbst zu finden und die Musikvereine zeigen, wie wertvoll es ist, für einander da zu sein.“ Die Festmesse wurde musikalisch untermalt vom Musikverein Neuhofen und von den Alphornbläsern. Pfarrkirchenrat-Obmann-Stellvertreter Peter Doersieb rezitierte ein selbst verfasstes Gedicht und die Ministranten von Neuhofen an der Ybbs überreichten dem Bischof weitere Willkommensgeschenke. Anschließend fand der Gemeindeseniorentag statt. Dazu gab es Musik von „Die Fegerländer“ und „Hausverstond“. Mit dem internationalen Alphorntreffen endete das gelungene Bezirksmusikfest.