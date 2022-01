Unangemeldeter Spaziergang in St. Peter in der Au mit Ausschreitungen

Am Mittwoch zwischen 18 und 20 Uhr, fand erstmalig ein „Spaziergang“ von Corona-Maßnahmenkritikern in St. Peter in der Au statt. Über die sozialen Medien war zum Treffen vor dem Schloss aufgerufen worden. Pikant dabei – auf dem Plakat prangte zuerst unerlaubt das Gemeindewappen, wurde dann aber später entfernt.

Lesezeit: 3 Min Red. Amstetten