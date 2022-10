Bessere Rad-Infrastruktur in Amstetten geplant

Das Thema Mobilität und da vor allem das Radfahren ist Vizebürgermeister Markus Brandstetter ein großes Anliegen. „Wir wollen die Radinfrastruktur stärken und haben uns vorgenommen, jedes Jahr einen neuen Abschnitt im Radwegenetz fertigzustellen. Die erste Bauphase war vom Interspar bis zum Lidl, die zweite vom Lidl bis zum Kreisverkehr Bahnhofstraße“, sagt der ÖVP-Politiker. Für 2023 sei auf Initiative von Ortsvorsteher Anton Geister ein Lückenschluss in Hausmening geplant – von Ford Aiginger bis zum Schwarzen Weg. In Gesprächen über die Verbesserung des Radwegenetzes ist man auch mit den Umlandgemeinden. „Wir haben als Potenzialregion das Planerbüro IKW beauftragt, Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Momentan sind 20 Radrouten interessant, die man innerstädtisch oder überregional entwickeln könnte.“

Vizebürgermeister Markus Brandstetter will die Rad-Infrastruktur ausbauen. Foto: Stadt

Neben den Wegen will Brandstetter auch die sonstige Radinfrastruktur verbessern. „Bei der Hauptplatzgestaltung fließen da auch Vorschläge ein, die im Rahmen unserer Radumfrage, an der sich 890 Personen beteiligt haben, gemacht wurden. Wir wollen dort Abstellplätze errichten und es soll Ladestationen für E-Bikes geben“, kündigt der Vizebürgermeister an.

Ein besonderes Anliegen ist ihm der Bahnhofsbereich, weil vor allem Pendler zum Umstieg aufs Rad motiviert werden sollen. „Und dafür brauchen wir beim Bahnhof eine gute Infrastruktur. Ich habe mit den ÖBB schon viele Gespräche über eine Erweiterung und qualitative Aufstockung der Radabstellplätze geführt. Wir brauchen hier die Zusammenarbeit für eine deutliche Verbesserung, berichtet Brandstetter.“ So könnte etwa beim Busbahnhof und beim Wasserturm die Zahl der Rad-Abstellplätze durch eine zweite Ebene mit Hebelsystem deutlich erhöht werden. „Baulich wäre das bei beiden Anlagen möglich und ich versuche die ÖBB von dieser Investition zu überzeugen“, sagt der ÖVP-Politiker. Wichtig sei, dass sich die Abstellplätze möglichst nahe am Bahnsteig befinden. „Denn die Erfahrung zeigt, dass alle, die weiter als 50 Meter entfernt sind, nicht gut angenommen werden“, sagt Brandstetter.

