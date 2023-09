Arbeitsgruppen tagten: Bildungscampus als erste Vision

„Bevor wir in diesem Bereich einzelne Bauschritte setzen, ist es mir wichtig, eine auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Zukunft gerichtete Gesamtplanung zu erstellen“, sagt Bürgermeister Johannes Heuras aus. Der Ortschef will gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern eine Vision für diesen „Ortsteil“ inmitten des Zentrums von St. Peter/Au erarbeiten.

Zu diesem Zweck hat die Gemeinde das Planungsbüro von Norbert Erlach mit der Begleitung beauftragt. Nachdem sich in Vorgesprächen abgezeichnet hat, dass insbesondere in den drei Bereichen Bildung und Kultur, Gesundheit und Pflege sowie (öffentlicher) Lebensraum zukünftige Herausforderungen anstehen werden, wurde in kleinen Arbeitsgruppen mit den Experten vor Ort, unter anderem mit Direktoren, Ärzten und Vereinsobleuten, über die Entwicklung der Zukunft gesprochen.

Dabei ergaben sich bereits erste spannende Impulse und Ideen. Im Zentrum der Überlegungen steht dabei die Etablierung eines Bildungscampus. Mit der räumlichen Nähe von Volksschule, Mittelschule und Polytechnischer Schule bietet sich hier eine noch stärkere Verschränkung an. „Wir glauben, dass ein Bildungscampus Angebote machen muss, die ein ganztägiges Verweilen ermöglichen. Unterricht, Betreuung, Begabtenförderung, Musikschulunterricht, Sportangebote, usw. – all das unter einem Dach lautet unsere Vision“, berichtet Heuras. Wichtig ist dabei, dass den Schülerinnen und Schülern auch eine warme Mahlzeit angeboten werden kann. Durch Kurs- und Fortbildungsangebote soll der Campus zum wahren Zentrum der Bildung sowohl für Jung wie Alt werden.

Auch in Sachen Gesundheit gibt es bereits erste konkrete Vorstellungen. Intensiv wurde über den Bereich der Tagespflege gesprochen, der künftig sicherlich eine noch größere Nachfrage erfahren wird. Im Zuge der Gespräche zeigte sich allerdings auch sehr rasch, dass die einzelnen Bereiche vielfach ineinandergreifen. Themenstellungen bzw. Lösungsansätze sind meist Themenbereich übergreifend zu denken. Gerade deshalb ist ein Masterplan unbedingt erforderlich.

„Bereits in wenigen Gesprächsstunden sind erste tolle Visionen entstanden. St. Peter/Au ist ein regionaler Leitort mit einem Versorgungsauftrag für die ganze Region. Daher wollen wir auch mit unserer Planung über den Tellerrand hinaus in die Zukunft blicken, um die Bedürfnisse der Menschen bestmöglich abdecken zu können“, zieht Heuras zufrieden Resümee.

In weiteren Arbeitsgruppensitzungen sollen die Vision vertieft und immer mehr Menschen zugänglich gemacht werden.