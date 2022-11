Startschuss für neuen Ortskern in St. Georgen/Ybbsfelde

Am Donnerstag fiel im Georgsaal der Startschuss für die Erarbeitung eines neuen Entwicklungskonzeptes für das Gemeindegebiet von St Georgen/Y. Im Zuge der NÖ Landesaktion „Gemeinde21“ wird mit Hilfe von Experten an einem Masterplan für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Dorfentwicklung gearbeitet.

Ortskern, Zukunftstrends und Mobilität

An der Kick-off-Veranstaltung nahmen Gemeinderat und die Expertenbüros „Poppe*Prehal“, „RegioPlan“ und „Rosinak & Partner“ teil. Erste Analysen und Begehungen fanden bereits im Sommer statt. Endergebnis soll ein Masterplan für eine langfristige Entwicklung sein. Zusätzlich erarbeitet das Architektenbüro Poppe*Prehal einen konkreten Maßnahmenkatalog für den Ortskern – diesen soll die Gemeinde in den kommenden Jahren abarbeiten und umsetzen. Die Firma RegioPlan liefert hierzu die Grundlagenarbeit und wird die Gemeinde als Standort anhand von ökonomischen und sozialen Daten analysieren. Zusätzlich werden mögliche Nutzungen und Zukunftstrends sichtbar gemacht und eine Bedarfsanalyse für den Ort erarbeitet.

Bei der Konzepterarbeitung spielt das Thema Mobilität eine wichtige Rolle. Hier wird die Firma Rosinak & Partner in den kommenden Wochen eine Verkehrserhebung im Ortszentrum durchführen. Neben der Analyse von Verkehrsströmen wird der Planer auch eine verkehrstechnische Einschätzung für mögliche geplante Projekte abgeben können. „Arbeitsreiche Monate liegen mit diesem Prozess vor uns. Wir werden viele Abstimmungsgespräche und Workshops haben, aber ich freue mich schon auf den Masterplan, den wir in den kommenden Jahren abarbeiten werden. Diese Woche haben wir auch die Info vom Land Niederösterreich erhalten, dass wir die Landesaktion ‚Gemeinde21‘ um ein weiteres Jahr verlängern dürfen und mit Hilfe der NÖ.Regional die Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung weiter forcieren können. Ich bin froh, dass wir nun mit diesem Kick--Off einen gelungenen Startschuss geschafft haben“, so Bürgermeister Christoph Haselsteiner. Das Ergebnis soll Mitte nächsten Jahres öffentlich präsentiert werden.

