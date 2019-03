Die ÖVP hat vor geraumer Zeit angekündigt, im Ortsteil Mauer einen Bauernmarkt installieren zu wollen. „Es gab soviel positive Resonanz, dass wir eine Plattform geschaffen haben, um das Projekt zu realisieren“, sagt VP-Ortsparteiobmann Manuel Scherscher. Und man hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht. „Wir werden heuer einen Versuch mit vier Terminen starten. Die Eröffnung des Bauernmarkts wird am Samstag, 6. April, sein“, kündigt Ortsparteobmann Manuel Scherscher an. Von 9 bis 13 Uhr werden die Bürger Gelegenheit haben, am Ortsplatz frische Produkte aus der Region zu erwerben. Bereits für diesen ersten Termin haben sich unter dem Motto „Regional-Genial“ zehn Standbetreiber gefunden.

Neben landwirtschaftlichen Produkten wird es auch andere Angebote geben. „So findet im Rahmen des Bauernmarktes auch heuer die Blumenerdeaktion der ÖVP Mauer statt. Mauringer können sich Blumenerde in Haushaltsmengen (Scheibtruhe) gratis direkt vom Markt nach Hause holen. Diese Aktion wird es selbstverständlich auch in den nächsten Wochen in den Ortsteilen Greinsfurth und Waldheim geben“, sagt Scherscher. Mit „Schule am Bauernhof“ will man beim Bauernmarkt auch schon den Kleinsten zeigen, wie Lebensmittel produziert werden.“

Das Jahr 2019 soll die Testphase sein. Wird der Bauernmarkt gut angenommen, will man 2020 versuchen, das Angebot noch zu erweitern.