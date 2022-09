SPÖ übt Kritik: Zu wenig Kassenärzte im Bezirk Amstetten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Im Bezirk gibt es einen Hautarzt mit Kassenvertrag für 116.984 Bürgerinnen und Bürger. Er müsste täglich also theoretisch 468 Patienten behandeln“, sagt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Auch bei Fachärztinnen und Fachärzten für Innere Medizin, Kinderheilkunde, Urologie, Gynäkologie und Lungenerkrankungen sei man unterbesetzt. Ebenso bei Hausärzten und Hausärztinnen mit Kassenvertrag. „Auf jede Allgemeinmedizinerin und jeden Allgemeinmediziner kommen im Bezirk 2.135 Personen“, warnt die SPÖ-Politikerin.

Zuständig für Nachbesetzungen sind Sozialversicherung und Ärztekammer. „Es liegt an ihnen, viele Ärztinnen und Ärzte in das kassenärztliche System zu bringen“, betont Königsberger-Ludwig. Die Politik unterstütze die Bemühungen zwar mit Anreizsystemen und Ersatzangeboten, aber in NÖ reichten die von der Mehrheitspartei ÖVP gesetzten Maßnahmen nicht aus.

„Viele Ärzte sind am Limit“

„Viele Ärztinnen und Ärzte sind am Limit und können keine Patientinnen und Patienten mehr aufnehmen, auch wenn sie es gerne tun würden“, betont SPÖ-Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan Mayr aus St. Valentin: „Es zeigt sich, dass die Landarztgarantie der Landes-ÖVP wertlos ist.“ In St. Valentin werde seit vier Jahren vergeblich eine Allgemeinmedizinerin oder ein Allgemeinmediziner gesucht. „Letztlich wird die Verantwortung für die Gesundheitsversorgung uns Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aufgebürdet, weil sie uns ein besonderes Anliegen ist, und weil wir wissen, dass ein Ausweichen auf Wahlärzte für viele Menschen aus Kostengründen nicht möglich ist“, sagt Suchan-Mayr. Es seien aber da nicht nur die Gemeinden gefordert, sondern vor allem die Verantwortlichen im Land, die „vollmundig Garantien aussprechen“, die nicht eingehalten würden. So sei es auch an der Zeit, in Amstetten endlich das lange versprochene Primärversorgungszentrum umzusetzen.

Königsberger-Ludwig fordert gesundheitspolitische Weichenstellungen, die ein „leistungsstarkes, flächendeckendes und öffentliches Gesundheitswesen für die Zukunft garantieren und auf die wachsende Bevölkerungszahl, die kommende Pensionierungswelle und den fehlenden Ausbildungsschub die richtige Antwort geben.“ Dazu gehörten die Wiedereinführung des Gemeindearztes, die Verbesserung des Facharztangebots durch Primärversorgungszentren, Gruppenpraxen oder die Anstellung von Ärztinnen und Ärzten in bestehenden Praxen und ein verändertes Aufnahmeverfahren an den Medizinunis. „Es muss dabei verstärkt Augenmerk auch auf die soziale Kompetenz der Bewerberinnen und Bewerber gelegt werden“, fordert die SP-Politikerin.

ÖVP-Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer ist überrascht, dass gerade die Gesundheitslandesrätin solche Forderungen stellt und vermisst deren eigenes Engagement. Im Übrigen sei die Besetzung der Arztstellen in erster Linie Sache der Gesundheitskasse und nicht kommunale Aufgabe. Wenn die Ärzte keine Kassenverträge mehr wollten, werde man das System insgesamt überdenken müssen. Bezüglich PVZ Mauer sei alles auf Schiene und bald Spatenstich.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.