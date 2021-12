Stadtwerke Amstetten werden eigene GmbH

Es ist ein histori-scher Schritt: Die „Stadtwerke Amstetten“, die bisher ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadtgemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit gewesen sind, werden mit 1. Jänner in eine privatwirtschaftliche Gesellschaft (GmbH) umgewandelt. Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die Stadt bleibt allerdings unter 100-prozentiger Beteiligung Eigentümerin des Betriebs.

„Der Markt ist im Wandel und wir müssen mit entschlossener Dynamik und Pioniergeist reagieren, um die Versorgungssicherheit zukünftig gewährleisten und noch weiter verbessern zu können“, begründet Stadtwerke-Direktor Jürgen Hürner diesen Schritt. „Wir haben die rechtliche Ausgliederung als Stadtwerke-Organisation angestrebt, damit wir noch besser und effizienter die Daseinsversorgung für die Amstettner Bevölkerung bereitstellen können.“

Bisher galten für die Stadtwerke die Rahmenbedingungen für Gemeindeunternehmen. „Der Betrieb muss sich aber mit privatwirtschaftlichen Unternehmen messen. Deshalb sind wir davon überzeugt, die Stadtwerke Amstetten durch diese Entscheidung in vielen Bereichen noch flexibler zu machen“, erklärt Bürgermeister Christian Haberhauer.

Versorgung wird sichergestellt

Auch für SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler steht fest, dass „wir mit dieser Entscheidung das oberste Ziel des Stadtwerke-Betriebs, nämlich die langfristige Gewährleistung der Versorgungssicherheit und der Grundversorgung mit Trinkwasser und elektrischer Energie, wahren.“

Und Grün-Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder hebt hervor: „Wir dürfen keine Zeit verlieren, um eine klimaverträgliche Gesellschaft zu erschaffen. Dies geht mit dem Ausbau erneuerbarer Energieträger einher, für die die Stadtwerke Amstetten mittlerweile sehr bekannt sind. Nun haben sie die Möglichkeit, sich frei am Markt zum Wohle aller Am-stettner und der Stadt zu bewegen.“

Der Änderung der Rechtsform ging ein arbeitsreicher Weg voraus, da die neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung fortan die Errichtung und Führung von Betrieben, Versorgungseinrichtungen und sonstigen wirtschaftlichen Einrichtungen übernehmen muss, die direkt oder indirekt im Eigentum der Stadtgemeinde Amstetten stehen. „Das hatte zur Folge, dass sämtliche den Stadtwerken zugeordnete Vermögensgegenstände sowie Vertrags- und Rechtsverhältnisse in die neue Gesellschaft einbracht werden müssen, um somit für die Zukunft gut gerüstet zu sein“, erklärt Finanzstadtrat Heinz Ettlinger: „Neben der Gewährleistung und Verbesserung der Daseinsversorgung sichert dieser Schritt bestehende Arbeitsplätze und schafft auch neue in der Region!“

Zum Aufgabenbereich der Stadtwerke gehören auch der öffentliche Personennahverkehr und die Entwicklung von Mobilitätslösungen. Hervorgetan hat sich der Betrieb schon bisher durch den sukzessiven Ausbau der für den Umstieg auf die E-Mobilität benötigte Infrastruktur an E-Ladesäulen. „Auch hinsichtlich der Mobilität im öffentlichen Verkehr wird uns ein flexiblerer Stadtwerkebetrieb zugutekommen“, sagt Mobilitätsstadtrat Markus Brandstetter.

Hoheit über Wasser bleibt bei der Stadt

Für die Bevölkerung Amstettens wird sich prinzipiell nichts verändern. „Die Stadtwerke werden wie bisher die Haushalte mit Strom und Wasser versorgen. „Aber wir können das, was wir ohnehin schon tun, noch effizienter machen“, sagt Hürner. Das zu den Stadtwerken Amstetten dazugehörige Wasserwerk wird zwar auch in die Struktur übernommen, der Gebührenhaushalt des Wassers und die strategische Weiterentwicklung müssen aber weiterhin im Gemeinderat beschlossen werden. „Die Hoheit über das Wasser in Amstetten wird immer in der öffentlichen Hand verbleiben“, versichert Bürgermeister Haberhauer.