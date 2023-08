Volkstanzgruppe Zeillern lädt zu Melkstandparty .

Am Samstag, ab 18 Uhr, findet am Humplhof, im Hause Haimberger, in Destelberg 6, in Zeillern die Melkstandparty der Volkstanzgruppe unter Obmann Simon Reisinger und Leiterin Sigrid Huber statt.