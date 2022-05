Amstettner SPÖ-Frauen fordern Maßnahmen gegen die Teuerung

Werbung

„Es braucht eine sofortige Entlastung der Menschen in Österreich, denn die Rekord-Inflation trifft alle gesellschaftlichen Schichten. Von Arbeitnehmern, über Unternehmer bis hin zu den Pensionisten“, sagt die Amstettner SPÖ-Frauenvorsitzende Regina Öllinger. In Amstetten seien, auch dank des Einsatzes der SPÖ, von der Stadt bereits Maßnahmen gesetzt worden: "So wurden die Erhöhung der Richtwertmieten ausgesetzt und der Heizkostenzuschuss deutlich erhöht", berichtet Öllinger.

Zur Abfederung der Kostenexplosion unterstützen die SPÖ-Frauen das Maßnahmenpaket von Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner. Konkret brauche es eine steuerliche Entlastung von Arbeit, wobei die ersten 1.700 Euro aus Arbeitseinkommen steuerfrei sein sollen, sowie eine Pensionserhöhung in Höhe der Inflation und eine Erhöhung des Arbeitslosengelds auf 70 Prozent. "Im Energiebereich müssen massive Investitionen in erneuerbare Energien getätigt und Spekulation in diesem Bereich unterbinden werden", fordert Öllinger.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.