Dabei wurden viele Sicherheitsmaßnahmen gesetzt. Dennoch freuten sich die Gläubigen über stimmungsvolle Gottesdienste mit Pfarrer P. Hans Schwarzl. Im Zentrum der Kinder- und Familienliturgien standen dabei Krippenspiele, die an die Geburt Jesu erinnerten. In der Pfarre hofft und betet man, dass 2021 wieder das erlebt werden kann, "was uns immer die größte Freude bereitet hat: eine volle Kirche mit Menschen, die die Atmosphäre von Weihnachten genießen."