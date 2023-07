Biberbach: Auto machte sich selbstständig, Baumstämme stoppten es

Kurz vor 20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Biberbach am Dienstagabend zu einer Pkw-Bergung nach Vielmetzen gerufen. Laut Alarmtext steckte ein Pkw auf Baumstämmen fest, wobei das entsprechende Fahrzeug bereits bei der Anfahrt in Kromos vorgefunden wurde.

Der Pkw hatte sich selbstständig gemacht und rollte die Landstraße entlang, wobei er zweimal die Seiten wechselte. Bei einem Stoß Baumstämmen endete die unkontrollierte Fahrt.

Um das Fahrzeug möglichst schonend bergen zu können, wurde das Wechselladefahrzeug der FF Amstetten nachalarmiert. In bewährter Zusammenarbeit der Feuerwehrkräfte und mit etwas Fingerspitzengefühl wurde das Fahrzeug mithilfe des Ladekrans behutsam von den Baumstämmen gehoben, am Wechselladefahrzeug verladen und in weiterer Folge durch die FF Amstetten abtransportiert.