Eine Polizeistreife hielt den Mann nahe Melk an. Der Raser saß am Steuer eines Mietwagens mit Wiener Kennzeichen. Die Beamten hoben eine Sicherheitsleistung ein, außerdem wurde der Lenker bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.