Kinderliedermacher Bernhard Fibich kommt nach Amstetten

Geboren wurde Bernhard Fibich 1962 in Wien. Mit acht Jahren hat er Gitarrenunterricht bekommen und hat seine Lehrjahre als E-Bassist im „Heinz-Fibich-Trio“ absolviert. Nach dem Studium an der Universität Wien hat er als Lehrer an der AHS unterrichtet und ist seit 1991 als Kinderliedermacher unterwegs. Er ist Vater von drei erwachsenen Kindern und mittlerweile auch Großvater. Bernhard Fibich hält über 250 Mitmachkonzerte pro Jahr in ganz Österreich und hat für „Muff, der kleine Teddybär" die Goldene CD erhalten.

Mit seinen lustigen und schwungvollen Mitmach-Liedern ist Österreichs Kinderliedermacher Bernhard Fibich wieder auf Tournee. Kinder und Erwachsene werden in das Konzert spielerisch miteinbezogen.

Die Anmeldung erfolgt bei Margit Koch, Referat Soziales & Wohnen, unter der Telefonnummer: +437472/ 601220 oder per Mail an: m.koch@amstetten.at. Das Konzert dauert circa 60 Minuten. Der Eintritt sind 5 Euro pro Person, für Pfadfinder mit Halstuch ist die Veranstaltung eintrittsfrei.