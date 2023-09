Mobile Mostpresse An einem Tag 1.000 Liter Saft hergestellt

Bei der Mobilen Mostpresse (von links) Amtsleiter Georg Hahn, Christian Hinterdorfer und Lukas Penzerdorfer vom Bauhof, Eva Polz, das Maskottchen Bartl, Bürgermeister Christoph Haselsteiner und von der Mostraße Toni Pfaffeneder und Andrea Gerstner. Foto: Gugler

Ä pfel und Birnen aus ihrem eigenen Garten, konnten die Bürgerinnen und Bürger aus St. Georgen am Ybbsfelde am Mittwoch der Vorwoche kostenlos zu Saft verarbeiten lassen. An diesem Tag war die mobile Saftpresse beim Bauhof stationiert.