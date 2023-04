Emil Ferschnitz: Auto übernommen

Seit Dienstag befindet sich das Fahrzeug für den vollelektrischen Fahrtendienst „Emil“ in Ferschnitz. Dabei handelt es sich um einen gebrauchten Seat Cupra Born mit 58 KW, Kilometerstand 8.000, Erstzulassung 2022. Die Anschaffungskosten (34.200 Euro) übernahm die Gemeinde, der Verein wird diesen Betrag in Raten zurückzahlen.

Die Entscheidung für das Fahrzeug erfolgte anhand eines Bewertungskatalogs mit exakt aufgeschlüsselten Bewertungskriterien. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis hat hier am besten gepasst“, berichtet Michael Schagerl, designierter Obmann des Vereins „Ferschnitzer Emil“, der den Fahrtendienst organisiert.

Damit steht dem geplanten Start am 2. Mai nichts mehr im Wege. 17 Fahrerinnen und Fahrer stehen dann zur Verfügung, Fahrzeiten sind Montag bis Freitag von 7.30 bis 19.30 Uhr und Samstag von 7.30 bis 13.30 Uhr. Für einen Fahrtantritt braucht es die Mitgliedschaft beim Verein (Mitgliedsbeitrag 30 Euro pro Jahr). Die Fahrtkosten betragen 1,50 Euro (im Gemeindegebiet) oder 3,80 Euro (außerhalb des Gemeindegebiets, Fahrtzeit maximal 15 Minuten). Gebucht werden kann dies über eine Online-Buchungsplattform für die Mitglieder.

Umweltfreundlicher Verkehr, sozialer Fokus

„Die Grundidee ist, den umweltfreundlichen Verkehr zu fördern und die Zahl der Fahrzeuge, die unterwegs sind, zu reduzieren. Wichtig ist der soziale Fokus. Es gibt sicher viele Menschen, die das gut brauchen können. Zum Beispiel Familien, die sich so eventuell das Zweitauto sparen können. Fahrten zu Arztterminen bieten sich natürlich ebenfalls sehr gut an. Entscheidend ist auch der soziale Aspekt. So können viele Fahrerinnen und Fahrer die Zeit für die Gesellschaft nützen, den Menschen helfen“, erklärt er.

Mitte April sollen die Fahrerinnen und Fahrer dann das Fahrzeug ausprobieren können. Danach steht am 20. April die Generalversammlung mit Vorstandswahl auf dem Programm. Am Umweltwandertag (29. April) wird man ebenfalls präsent sein.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.