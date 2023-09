Moderne Whiteboards Sechs digitale Tafeln für die Volksschule

Pünktlich zum Schulstart testeten Bürgermeister Johannes Heuras und Direktorin Maria Kimmeswenger die neuen digitalen Tafeln. Foto: Marktgemeinde

E in neues Zeitalter ist in der Volksschule St. Peter/Au angebrochen: Die alten Kreidetafeln haben ausgedient – die Schule geht künftig mit dem Fortschritt und unterrichtet via sogenannter digitaler „Prowise Touchscreens“.

Nachdem bereits im letzten Schuljahr zwei digitale Tafeln eingesetzt werden konnten, wurden nun auch alle anderen Klassen mit den modernen Whiteboards ausgestattet. In den Ferien hat das Bauhof-Team alle Leitungen gestemmt und die sechs neuen Tafeln montiert. Kurz vor Schulstart starteten Direktorin Maria Kimmeswenger und Bürgermeister Johannes Heuras einen erfolgreichen Probelauf. „Wir haben die Sommermonate genützt, um einen langersehnten Wunsch der Schule umzusetzen. Alle Klassen sind jetzt digital auf dem neuesten Stand“, sagt der Ortschef. Der Unterricht nimmt durch den Einsatz der digitalen Tafeln neue Formen an und kann noch viel umfangreicher gestaltet werden. So kann man auf den Screens wie auf herkömmlichen Tafeln schreiben, zudem können digitale Inhalte aus dem Internet oder via Computer auf die Tafel projiziert werden. Von Videos bis hin zu Präsentationen und Lernspielen ist alles möglich.