SPÖ-Kritik an Leiner-Aus in Amstetten: „Mit Existenzen spekuliert!“

Acht Leiner-Filialen haben am Samstag zugesperrt, darunter auch das Möbelhaus in Amstetten. Rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dort ihren Arbeitsplatz verloren. Königsberger-Ludwig verurteilt das Vorgehen des Investors René Benko. „Dass die Filiale in Amstetten geschlossen wird, kann nichts mit Unternehmenserfolgen oder Misserfolgen zu tun haben, da ich weiß, dass der Standort in Amstetten zu den erfolgreichsten Filialen in Österreich gezählt hat. Grund für die Schließung kann demnach nur Profitgier und Spekulation sein“, nimmt sich die SPÖ-Politikerin kein Blatt vor den Mund. „Benko kann sich über einen Profit von über hundert Millionen Euro freuen. Im Gegenzug verlieren österreichweit rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Existenzgrundlage. Das zeigt seine soziale Kälte und die seiner Geschäftspartner, die den Gewinn von wenigen über das Wohlergehen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Familien stellen“, schimpft Königsberger-Ludwig.

SPÖ-Nationalrat Alois Schroll erklärt, dass die Schließung der Kika/Leiner-Filialen nicht nur den Verlust von Arbeitsplätzen bedeute, „sondern auch gleichzeitig sehr viel Arbeit für die Sozialpartner, die schon seit Wochen mit aller Kraft daran arbeiten, die Menschen, die ihre Arbeit verlieren, so gut wie möglich weiterzuvermitteln.“

Gpa-Regionalsekretär Daniel Skarek und PRO-GE-Regionalsekretär Christian Pichler sind sich einig, dass die „Drahtzieher hinter dieser Verspekulierung von Existenzen sich endlich ihrer Verantwortung gegenüber der Zivilgesellschaft stellen sollen. An erster Stelle müssen immer die Menschen stehen und nicht Profitgier. Auf der Website https://www.gpa.at/kampagnen/kika-leiner haben wir Antworten und Hilfestellungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereitgestellt."

Amstettens SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler verlangt eine Jobgarantie für die Beschäftigten der insolventen Möbelkette. „Weiters fordern wir vertiefte Steuerprüfungen und Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Benko und sein Unternehmensimperium.“ Zudem müssten im Insolvenzrecht alle Schlupflöcher geschlossen werden, damit derartige Geschäfte in Zukunft nicht mehr möglich sind.