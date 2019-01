Gegen den 37-Jährigen wurden in den letzten Monaten aufgrund seiner „Bekehrungsversuche“ bei der Behörde über 30 Anzeigen wegen Ordnungsstörung erlassen. Derartige Verstöße werden mit einer Geldstrafe geahndet, strafrechtlich sind sie nicht relevant.

Verfassungsschutz schon im Juli von Anrainer informiert

Ein Anrainer hat auch schon im Juli des Vorjahres den Verfassungsschutz auf den Mann aufmerksam gemacht.

Dazu Polizeisprecher Johann Baumschlager: „Der 37-Jährige wurde vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ordnungsgemäß im Rahmen der rechtlichen Vorgaben überprüft.“

Der Beschuldigte habe seinen Glauben "sehr fundamentalistisch" ausgeübt, teilte die Polizei mit. Er habe versucht, andere Personen von seinem Bekenntnis zu überzeugen und ihnen die Konvertierung zum Islam nahegelegt. "Dies erfolgte jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei nicht in aggressiver Form und stets ohne Anwendung von Gewalt", wurde betont. Die Exekutive sei jedoch "konsequent gegen sein Verhalten eingeschritten, dies zeigt auch, dass der Beschuldigte mehrfach wegen Ordnungsstörungen angezeigt wurde".

Über frühere Gewalttaten an seiner Ehefrau oder an seinen Kindern lagen der Polizei keine Informationen vor. Der 37-Jährige wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Das Verbrechen an der vierfachen Mutter war in bzw. vor einem Mehrparteienhaus in Greinsfurth verübt worden (wir hatten berichtet, siehe hier und unten). Nach der Alarmierung der Einsatzkräfte am frühen Dienstagnachmittag rückten auch das Einsatzkommando Cobra und die Verhandlungsgruppe der Polizei aus. Der 37-Jährige hatte sich in seine Wohnung zurückgezogen. Dort wurde er etwa zwei Stunden nach der Bluttat festgenommen.

Die Frau erlag im Landesklinikum Amstetten den schweren Stichverletzungen, die ihr zugefügt worden waren. "Aufgrund des Tatablaufes" ging die Polizei am Mittwoch "von einer reinen Beziehungstat" aus, hieß es in einer Presseaussendung ohne nähere Angaben dazu zu machen.