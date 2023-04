Tag des Mostes lockt mit Baumblüte, Veranstaltungen und Schmankerln

Bislang fand der Tag des Mostes immer am letzten Wochenende im April statt, aber da der Klimawandel auch die Birnbäume früher blühen lässt, hat die Moststraße beschlossen ihn um eine Woche vorzuverlegen. Und wenn es Mitte kommender Woche tatsächlich schöne wird, dan könnten sich die über eine Million Ostbäume tatsächlich am 23. April in ihre festliche Blütenkleide hüllen und damit zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Region locken. Gastronomiebetriebe, Mostheurige und Ausflugsziele sorgen für ein buntes Festprogramm und laden zu vielfältigen Veranstaltungen ein.

Höhepunkte am Tag des Mostes

Hop On Hop Off Tour, Amstetten

Neu am Tag des Mostes ist heuer die Hop On Hop Off Tour mit einem originellen Retrobus aus den 80er Jahren. Bei einer Rundfahrt durch die blühende Landschaft kann man die besten Plätze der Birnbaumblüte erleben und bei acht ausgewählten Mostheurigen und Wirtshäusern ein- und aussteigen. Der Bus kommt alle 2-3 Stunden an den Haltestellen vorbei, sodass die Runde bequem fortgesetzt werden kann. Tickets können direkt im Bus gekauft werden und gelten den ganzen Tag.

Genussbauernhof Distelberger, Amstetten

Bei Familie Distelberger gibt es ab 12 Uhr ein warmes Bauernbuffet und am Nachmittag Heurigenbetrieb. Die vegane Brettljausn bildet dabei das neue Highlight in der Speisekarte. Musikalische Umrahmung liefert die „Stifta Tanzlmusi“ live von 15-18 Uhr.

Mostfrühschoppen beim Seppelbauer, Amstetten

Beim „Seppelbauer“ findet von 11-17 Uhr ein Mostfrühschoppen statt. Im Rahmen des Frühschoppens werden die Destillata Sieger präsentiert. Zudem wird es eine Birnenmostverkostung und Kulinarik vom Moststraßenwirt Graf aus Winklarn geben.

Pihringer’s Moststub’n, Winklarn

Von 09:30-12 Uhr lädt Pihringer’s Moststub’n am Tag des Mostes zu einem Brunch mit allerlei kulinarischen Highlights ein.

Mostheuriger Hauer, Ardagger Stift

Am Hof der Familie Hauer findet ab 11 Uhr ein Frühschoppen mit der Musikgruppe „Zaumgwüafid“ statt. Kulinarisch warten mittags ein warmes Schmankerlbuffet sowie hausgemachte Mehlspeisen und abends ein kaltes Jausenbuffet.

MostBirnHaus, Ardagger Stift

Im MostBirnHaus gibt es am Tag des Mostes eine abwechslungsreiche Rätsel-Rallye für Kinder. Die Rallye findet in der Ausstellung statt, wobei es pro Ausstellungsraum ein Rätsel zu lösen gilt. Am Ende werden die Kinder mit einem Geschenk belohnt.

RelaxResort Kothmühle, Neuhofen an der Ybbs

Die Kothmühle wartet von 09-13 Uhr mit einem Mostviertler Brunch mit Birnenschaumwein auf.

Weistracher Mostkirtag, Weistrach

Im Rahmen des Weistracher Mostkirtags findet ein Festzug, die Prämierung der Spitzenmoste sowie die Mosttaufe statt. Für musikalische Highlights wird beim Gstanzlsingen durch „d’Urltaler Sängergruppe“ gesorgt.

Mostheuriger Almhaus Hochkogelberg, Randegg

Im Almhausstadl am Randegger Hochkogelberg findet ab 11 Uhr ein Frühschoppen statt. Die Volkstanzgruppe Randegg sorgt für einen bunten Nachmittag. Grillhenderl gibt es mittags auf Vorbestellung.

Lehner Beerenstadl, Haag

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums erwartet Besucher:innen des Beerenstadls von 10-18 Uhr die Produktvielfalt zum Genießen und Verkosten. Frisch zubereitete Spargelgerichte stehen vor Ort oder zum Mitnehmen zur Auswahl. Zum Verweilen lädt der neu errichtete Beerengarten ein.

Weitere Veranstaltungshöhepunkte im Mostfrühling

Freitag, 21. und Samstag, 22. April: Fotokurs Landschaftsfotografie

Interessierte Hobbyfotograf:innen, und alle, die es noch werden wollen, sind beim Fotokurs Landschaftsfotografie mit Meisterfotografin Doris Schwarz-König bestens aufgehoben. Gemeinsam geht es vom Sonnenaufgang bis -untergang zu den aussichtsreichsten Plätzen der Mostviertler Landschaft – hilfreiche Tipps zur Landschaftsfotografie inklusive.

Montag, 1. Mai: Mostviertler Feldversuche Street Food

Neu in der Mostviertler Feldversuche Serie: Wer die Feldversuche-Protagonistinnen Und Protagonisten kennt, weiß, dass sie alle immer bereit für Neues sind. An diesem Tag werden alle mit den Produzentinnen und Produzenten sowie Winzerinnen und Winzern aus dem Mostviertel am Marktplatz in Neuhofen/Ybbs experimentieren. Völlig neue Gerichte in unkomplizierter Umgebung, in der Mitte ein Brunnen mit Überraschungen, in der Wiege Österreichs.

Tipp: Birnbaum-Webcam, Aussichtspunkte & Picknickplätze

Die Birnbaum-Webcam informiert in gewohnter Weise wieder mittels Live-Bild über den aktuellen Blütenstatus. Die Blüte wird rund um den 20. April erwartet – also genau richtig für die Feierlichkeiten zum Tag des Mostes. Sobald das Schauspiel seinen Lauf nimmt, sind die vielen einzigartigen Aussichts- und Fotopunkte beliebte Ziele, um die Birnbaumblüte zu bestaunen – am besten bei einer gemütlichen Wanderung oder E-Bike-Tour. Wer sich für genussvolle Radtouren begeistert, ist im saftig-grünen Hügelland der Moststraße bestens aufgehoben.

Die perfekte Ergänzung für eine Erkundungstour in der Region ist ein Picknickkorb, den man beim Mostheurigen der Familie Hauer oder bei der Mostelleria abholen kann. Zahlreiche Picknick- und Rastplätze unter schattigen Birnbäumen oder auf sonnigen Wiesen laden zu einer aussichtsreichen Stärkung ein.



Web-Tipp: www.mostviertel.at/tag-des-mostes

Web-Tipp: www.mostviertel.at/birnbaumbluete

