Festliche Atmosphäre im Hause Teufel

Die Vorbereitungen starteten vier Tage zuvor. Zahlreiche Landjugendmitglieder packten in diesen Tagen tatkräftig mit an und somit konnte den Räumlichkeiten eine festliche Atmosphäre verliehen werden. „Ungefähr 250 Besucher sind der Mostkosteinladung gefolgt. Besonders schätzen wir die Anwesenheit der Ehrengäste, Mostprinzessinnen und verschiedenen Sprengel des Bezirks Amstetten sowie der umliegenden Bezirke“, erwähnt Agnes Gschöpf, Leiterin der Landjugend Neuhofen/Ybbs.

Die Mostkost startete um 19 Uhr und wurde von der Musikkapelle Neuhofen musikalisch umrahmt. Zur späteren Stunde sorgte DJ Pilzer in der Silobar für Stimmung. Außerdem hatte die Landjugend wieder eine Tombola mit tollen Preisen organisiert.

Die fünf besten Moste wurden bei der sogenannten Vormostkost einen Monat zuvor ausgewertet. Dazu konnten die Mostproduzenten von Neuhofen ihre Moste einreichen und verkosten lassen. Erfahrene Mostkenner wie Landwirte und Mostprinzessinnen und diverse Ehrengäste sowie die Landjugendmitglieder verkosteten dann die eingereichten Moste. Folgende Moste der Mostproduzenten wurden bei der Mostkost prämiert:

1. Platz: Familie Steiner (Grünbichlbirnenmost)

2. Platz: Familie Reikersdorfer (Birnenmost gemischt)

3. Platz: Markus Harreither und Michaela Ertelthalner (Birnenmost)

4. Platz: Familie Steiner (Apfelbirnenmost)

5. Platz: Familie Pilz (Birnenmost)

„Es war ein schöner Abend mit einem reibungslosen Ablauf. Wir möchten uns beim Musikverein Neuhofen/Ybbs für die tolle musikalische Umrahmung und bei der Familie Teufel für die Bereitstellung der Räumlichkeiten bedanken. Außerdem gilt ein großer Dank unseren fleißigen Mitgliedern, die sowohl beim Auf- und Abbauen als auch am Abend selbst fest mitanpackten und ohne die solch ein Fest nicht möglich gewesen wäre“, betonen die Leiter der Landjugend Neuhofen an der Ybbs, Stefan Krenn und Agnes Gschöpf. Die Landjugend steht schon in den Startlöchern für ihre nächste Veranstaltung, und zwar „Monte Korn on fire“, das traditionelle Petersfeuer, am 8. Juli.

