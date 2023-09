Auf der Suche nach verschollenen Obstsorten

Mostbirnen und -äpfel sind im Mostviertel eine einzigartige Ressource. Rund 250 Sorten sind bekannt und pomologisch bestimmt, aber nur etwa 15 werden in der Obstwirtschaft genutzt. Doch diese Sortenvielfalt ist durch veraltete Baumbestände, Krankheiten, Rodungen und insbesondere den Klimawandel bedroht.

Um die ökologischen und wirtschaftlichen Konsequenzen zu minimieren und die Sortenvielfalt weiterhin zu erhalten, organisiert die Moststraße auch heuer wieder kostenlose Sortenbestimmungstage.

Obst-Annahmestellen im Mostviertel

„Die Sortenbestimmungstage sind Teil von zahlreichen Maßnahmen und Bemühungen, die regionale Kulturlandschaft der Moststraße zu erhalten“, sagt die Obfrau der Moststraße, Michaela Hinterholzer. Aufgerufen sind alle Besitzerinnen und Besitzer von Mostbirn- und Wirtschaftsapfelbäumen. „Sie sollen fünf bis zehn reife Früchte pro Baum zusammen mit einem ausgefüllten Sortendatenblatt in einer der Obst-Annahmestellen abgeben“, erklärt Pomologin Gerlinde Handlechner.

Das Sortendatenblatt liegt in den Obst-Annahmestellen auf oder ist online unter www.gockl.at herunterzuladen. Es stehen vier Termine zur Verfügung, um die Früchte abzugeben: am 18. und 19. September sowie am 16. und 17. Oktober.

Die Obst-Annahmestellen sind im gesamten Mostviertel verteilt, einschließlich Öhling (Tourismusverband Moststraße), Haag (Theatersommer- und Stadtmarketingbüro), Amstetten (Bezirksbauernkammer), St. Valentin (Bürgerservice), Neubruck (Mostviertel Tourismus), Waidhofen/Ybbs (Bezirksbauernkammer) und Kirchberg/Pielach (LEADER-Büro Mostviertel).

Pomologin Martina Schmidthaler freut sich: „Nach den jeweiligen Abgabetagen werden Gerlinde und ich die Früchte fachgerecht bestimmen. Die Ergebnisse werden danach schriftlich mitgeteilt. Wir sind gespannt, ob neue oder verschollen geglaubte Sorten auftauchen!“

Obstsortenschau beim Bauernmarkt

Am 7. Oktober findet heuer im Zuge des Amstettner Bauernmarkts erstmalig eine Obstsortenschau statt. Dabei werden verschiedene regionale Äpfel- und Birnensorten ausgestellt. Die beiden Pomologinnen Schmidthaler und Handlechner werden vor Ort zeigen, wie eine pomologische Bestimmung abläuft, und im persönlichen Gespräch erklären, was es über die Sortenvielfalt im Mostviertel zu wissen gibt.

Ort: Parkplatz Alte Zeile, 3300 Amstetten, Uhrzeit: 9 bis 13 Uhr. Alle weiteren Informationen rund um die diesjährigen Sortenbestimmungstage sind unter www.gockl.at zu finden.