Mit 93 Punkten konnte Jürgen Datzberger die Jury mit seinem „JD Single Malt Whisky Medium Peated 2011“ für den 2. Platz in der Kategorie „Single Malt“ überzeugen. „Single Malt bedeutet, dass der Whisky nur aus einer einzelnen Destillerie stammt (‚single‘) und nur aus gemälzter Gerste gebrannt wird (‚malt‘)“, erklärt Jürgen Datzberger von Seppelbauer’s Obstparadies und ergänzt: „Beim Herstellungsprozess wurden 50 % aus eigener Gerste und 50 % aus schottischem Torfmalz gebrannt (‚medium peated‘).“ Die Destillerien Georg Hiebl und Farthofer erreichten mit 90 bzw. 88 Punkten in der Kategorie „Grain/Corn/Rye“ ebenso Top-Bewertungen.

Doris und Josef Farthofer räumten zudem bei der International Spirits Competition in New York ab: Gold für den „Whisky Schlägler Roggen 2014“, Bronze für den „Whisky Nackthafer 2015“ und der Titel „Austria Distillery of the year“. Die New York International Spirits Competition ist eine der wichtigsten Spirituosen-Prämierungen weltweit. Eine Auszeichnung darf als großes Kompliment an den Brenner verstanden werden, zumal es der allererste Whisky der Destillerie Farthofer ist, der aus dem seltenen Urgetreide produziert und auf Anhieb mit Gold geadelt wurde. Moststraße-Obfrau Michaela Hinterholzer gratuliert: „Ich bin stolz auf die Auszeichnungen der jeweiligen Betriebe. Sie sind es, die unsere Region mit derartig hochwertigen Produkten prägen und stärken.“