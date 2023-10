Zwölf Plätze, zwölf Mostviertler Schätze

Der Mostviertel Kalender 2024 der Allhartsberger Fotografin Sabine Wieser setzt wieder die Region in Szene. „Oft recherchiere ich im Voraus intensiv zu bestimmten Fotoplätzen und der gegebenen Lichtsituation sowie Gehzeit und manchmal fahre ich einfach ins Blaue und verlasse mich auf meine Intuition“, verrät die Fotografin, wie sie ihre Motive entdeckt.

Der Fokus liegt auf dem Ötscher

Durch ihren Bildband „Bildschönes Mostviertel“ sammelten sich immense Bildmengen mit Motiven der unterschiedlichsten Orte. Bei der Auswahl für den Kalender war ihr wichtig, verschiedene Orte und Motive auszuwählen. „Bei der Ausgabe für 2024 liegt der Fokus ganz klar auf dem Ötscher“, schildert Sabine Wieser.

Ihr persönliches Lieblingsfoto ist wie bei jeder Ausgabe das Coverbild. „Ich mag es so gerne, weil an jenem Abend eine romantische Stimmung war. Der Nebel schwappte nochmal über die hügelige Umgebung rund um den Ötscher und die Mondsichel machte das Bild für mich vollständig. Lieblingsplätze habe ich im Mostviertel sehr viele, vor allem jene, an denen ich allein die Stille genießen kann“, schildert sie. Sie empfiehlt, zu Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang einen schönen Platz zu besuchen. „Es lohnt sich“, ist die Fotografin überzeugt.

Die Ausgabe für 2024 ist übrigens bereits der vierte Kalender. Dieser zeigt ihre Verbundenheit zur Natur. „Diese Faszination braucht man meiner Meinung nach, um gelungene Landschaftsbilder festzuhalten. Ich kann mir keinen besseren Start in den Tag vorstellen als mit meiner Kamera zu Sonnenaufgang, vielleicht noch bei Morgennebel und buntem Herbstlaub. Das erfüllt und begeistert mich“, sagt die Allhartsbergerin.

Im Idealfall löse ein Bild beim Betrachter ein Gefühl aus, wie Sehnsucht, Freiheit oder Glück. Ein gutes Foto hätte für sie einen spannenden Bildaufbau, weiches Licht, eine interessante Perspektive und ein schönes Farbenspiel. „Allen AnfängerInnen würde ich den Tipp geben, viel mit unterschiedlichen Lichtsituationen zu arbeiten und eine eigene Bildsprache sowie einen persönlichen Bildstil zu entwickeln. Mit der Zeit verändert und verbessert sich das Equipment meist von allein. Hier empfehle ich lichtstarke Objektive“, hat Sabine Wieser auch noch Tipps für Fotografinnen und Fotografen bereit.

Der Kalender ist zum Preis von 22 Euro (exklusive Versand) an folgenden Stellen erhältlich: Gemeindeamt Allhartsberg, Allhartsbergerhof, Marktladen Seitenstetten, Ennsthaler Buchhandlung und Verlag Steyr, Bücherecke Waidhofen/Ybbs und Buchhandlung Widhalm in Scheibbs. Bestellungen sind auch per Mail an office@sabinewieser.com möglich.