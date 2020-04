Bei myProduct.at herrscht seit Wochen Hochkonjunktur. Denn myProduct.at ist der führende Onlinehändler für regionale österreichische Produkte. „Wir vertreiben mittlerweile mehr als 8.000 Produkte in der Lebensmittel- und Handwerksbranche von über 500 ausgewählten österreichischen Kleinproduzenten. Rund die Hälfte der Produzenten kommt aus Niederösterreich. Seit Corona haben sich unsere Bestellungen verzehnfacht. Sind es normalerweise rund 100 bis 200 Bestellungen pro Tag, müssen wir jetzt bis zu 2.000 täglich abarbeiten“, schildert Rainer Neuwirth.

Das Unternehmen wurde ursprünglich 2009 in Wieselburg als StartUp in der Fachhochschule gegründet. 2015 übersiedelte man mit dem Betrieb nach Amstetten und kooperiert seit damals auch eng mit dem niederösterreichischen Lebensmittelgroßhändler Kastner.

Im Schnitt Lieferzeit von drei bis vier Tagen

"Ich weiß bis heute noch nicht, wie wir es geschafft haben, diesen Ansturm zu bewältigen. Ich freue mich aber und bin auch stolz auf mein Team, dass wir trotz allem unsere Lieferfrist mit sieben Werktagen einhalten können und im Schnitt immer noch die angepeilten drei bis vier Tage Lieferzeit schaffen", freut sich Neuwirth, der auch am Campus Wieselburg den Studienlehrgang E-Commerce leitet.



Möglich wird dies, da die acht Mitarbeiter von myProduct.at aktuell auch von 15 Mitarbeitern der Firma Kastner unterstützt werden. Die dahinter steckende Just-in-Time-Logistik – myProduct.at besitzt praktisch kein Lager, holt die Produkte direkt vom Produzenten nach Amstetten, von wo aus sie verschickt werden - ist bis ins kleinste Detail ausgetüftelt. Dadurch kann auch aktuell dieses Mehraufkommen bewältigt werden.

Backmischungen und regionales Mehl sind die aktuellen Topseller

„Die absoluten Topseller sind aktuell regionale Mehle und Backmischungen“, sagt Neuwirth und freut sich, dass myProduct.at seit der Coronakrise mittlerweile auch viele ältere Menschen und Personen aus ländlicheren Gebieten zu ihren Kunden zählen dürfen. Übrigens: Rund ein Drittel der Bestellungen geht bereits auch nach Deutschland. Und wie die letzten Tage auch schon zeigen, bleibt der Online-Handel auf sehr hohem Niveau stehen, auch wenn bereits wieder mehr Geschäfte offen haben.

Gesteigert hat sich auch das Interesse der Produzenten. Rainer Neuwirth und sein Team bekommen immer mehr Anfragen, von Produzenten, die miteinsteigen wollen. "Auch da sprechen wir von einer Steigerung aktuell von rund 200 Prozent. Allerdings wählen wir sehr genau aus, weil uns Nachhaltigkeit und vor allem regionale Qualität ganz wichtig sind", betont Neuwirth.

Regionalität verbunden mit Digitalisierung

"Ein positiver Aspekt, der aus der Coronakrise sicher zumindest teilweise haften bleiben wird, ist der Stellenwert der regionalen Produkte. Diese sind durch Corona verstärkt ins Bewusstsein gerückt worden. Und wenn man so wie hier Regionalität mit Digitalisierung und noch dazu umweltbewusstem Versand (Anmerkung: myProduct.at verschickt plastikfrei - das Füllmaterial ist Bio-Maisstärke) verbinden kann, ist das optimal. Der Online-Bauernladen verkürzt den Weg vom Bauernhof zum Konsumenten und stärkt die Wertschöpfung in den Regionen ", streut Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf Neuwirth und Co. Rosen.

"Wer regional kauft, sichert Arbeitsplätze"

„Wenn wir jetzt langsam und schrittweise zur Normalität – wenn auch mit Einschränkungen – zurückkehren und alle Geschäfte wieder öffnen, so ist doch klar, dass der Online-Handel in Niederösterreich weiter an Bedeutung gewinnen wird. Online einzukaufen muss aber nicht gleichbedeutend mit im Ausland einzukaufen sein – das beweisen die Macher von myProduct.at bereits seit vielen Jahren sehr eindrucksvoll. Genau damit sichert man die Arbeitsplätze in unserem Land“, gibt es auch von Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger höchstes Lob.

myProduct.at ist eine innovative Einkaufs- und Informationsplattform, die daneben aber auch 20 österreichische Online-Shops für Partnerunternehmen betreibt, die sich des Know-how von myProduct.at bedienen - so unter anderem auch die Initiative „So schmeckt Niederösterreich“. Die jüngste Partnerschaft ist myProduct.at mit den Betreiberinnen der Plattform "erdbeerwoche" aus Wien eingegangen, die mit nachhaltigen Damenhygieneprodukten handeln.

„Als Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich nimmt das Thema Digitalisierung unter unseren Service-Angeboten an die Wirtschaft breiten Raum ein. myProduct.at ist ein Musterbeispiel dafür, wie die Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt und in wirtschaftlichen Erfolg umgewandelt werden können“, freut sich ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki.