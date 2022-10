Was tun beim „Blackout“?

„Wir machen sehr viele Schulungen zum Thema Blackout und ich kann vonseiten des Zivilschutzverbandes sagen, dass dies ein realistisches Szenario ist. Die Netze in Österreich sind ausgelastet, es gibt die Bedrohung durch Hacker und natürlich auch eine wetterbedingte Gefahr. Man muss darüber nachdenken, wie man eine solche Situation bewerkstelligen kann“, weiß Franz Zehetgruber, Regionalleiter Mostviertel des Zivilschutzverbandes.

Für die Vorbereitung rät er, sich bei den Gemeinden über die Wasserversorgung zu informieren, inwieweit diese in solch einem Fall noch funktioniert. Ansonsten sollte man sich Wasserflaschen auf Vorrat legen, etwa zwei Liter pro Tag und Erwachsenem. Ein Vorrat für eine Woche ist gut, für zwei Wochen wäre es aber ideal.

Man sollte sich auch mit haltbaren Lebensmitteln, seien es Kartoffeln oder Dosengulasch, versorgen. Man muss sich hier auch die Frage der Zubereitung stellen, der Herd wird nicht funktionieren. Habe ich also einen Griller, Campingkocher, Holzofen? Auch auf Medikamente sollte man nicht vergessen. „Unsere Aufgabe als Zivilschutzverband ist, die Gemeinden , die Bevölkerung und die Einsatzorganisationen gut vorzubereiten und sie darauf einzustellen. Im Ernstfall sind dann auch die Netzbetreiber gefordert, je nach Ursache dauert das Hochfahren länger oder kürzer“, klärt Zehetgruber auf.

Bürgermeister: „Wir sind vorbereitet“

Ortschef Christian Haberhauer und Stadtamtsdirektorin Beatrix Lehner besprechen die Pläne. Foto: Stadtgemeinde

Die Städte und Gemeinden bereiten sich auf ein derartiges Szenario vor. Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer etwa hat sich intensiv mit dem Thema Blackout beschäftigt und ist in der Materie bewandert. Er betont, dass man in der Stadt Amstetten zahlreiche Maßnahmen gesetzt habe: „Es gibt hier viele Initiativen. Bei der Kläranlage Doislau wurde heuer eine 267 kWp-PV-Anlage errichtet. Wir haben analysiert, welche Pumpstation ein Notstromaggregat braucht und dort, wo es notwendig ist, ein solches angeschafft. Für die Wasserversorgung können wir tagesaktuell bei einem Blackout 50.000 Badewannen füllen. Die Pumpstationen sind auch hier, wenn nötig, mit Notstromaggregaten ausgestattet.“ Zwei Wochen lang sei die Wasserversorgung somit kein Thema. Auch bezüglich Information sei man in der Stadt gerüstet. So würden im Fall der Fälle Schreiben an alle Haushalte gebracht werden, mit Infos über Treffpunkte, wo die nächsten Schritte besprochen werden. „Wir haben zu jedem Parameter eine Antwort. Wir sind vorbereitet“, versichert Haberhauer.

