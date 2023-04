Street Food: Mostviertler Spezialitäten in Neuhofen

In der Wiege Österreichs und vor der Haustür der einzigen 3-Hauben-Köchin im Mostviertel, Theresia Palmetzhofer (Gasthaus zur Palme, Neuhofen), werden am Montag, 1. Mai, wieder neu kreierte Speisen verkauft – bei Ständen an der Straße und am Marktplatz, wie echtes Street Food eben. Beim neuen Feldversuch werden alle Protagonistinnen und Protagonisten anwesend sein und mit den Produzentinnen und Produzenten sowie Winzerinnen und Winzern aus dem Mostviertel die typisch experimentellen Gerichte auftischen – und dabei für manch genüssliche Überraschung sorgen.

Vom „Teufelsdreieck“ bis zum Schaf in allen Varianten

Die Feldversuche-Köchinnen und -Köche werden mit ihren Kreationen wieder die „Gerichteküche“ aufheizen. So sorgt bei Stefan Hueber der Teufelsdreck für Aufsehen, den er zu Entenbrust serviert. Einen „Kirchburger“ mit Wildfleisch richtet Hubert Kalteis an und Mike Nährer kocht mit Perschlingtaler Pilzen und Hanf. Im Angebot von Gastgeberin Theresia Palmetzhofer findet man Saibling mit Gin und Kartoffelschaum, grünen Spargel aus dem Mostviertel bietet der Bachlerhof gemeinsam mit einer gezupften Sau an. Der Bärenwirt Erich Mayrhofer serviert Rind mit Most und Schlosswirt Andreas Plappert konzentriert sich auf das Schaf in allen Varianten – auch süß.

Richtig Lust auf Sommer und Sonne werden die Getränke und Cocktails von der Destillerie Farthofer machen. Mai Tai oder ein Mostello Wermuth stehen im Angebot. Es warten auch hier einige Überraschungen.

Flohmarkt zugunsten der Lebenshilfe

Bei allen Gastronominnen und Gastronomen sammeln sich über die Jahre Geschirr, Gläser und Töpfe an. So entstand die Idee, im Rahmen der Veranstaltung einen Flohmarkt zu organisieren. Im Gastgarten des Gasthauses zur Palme werden die Stände aufgebaut und von der Lebenshilfe Hiesbach betreut. Der Erlös aus dem Verkauf bleibt bei der Lebenshilfe Hiesbach.

Darüber hinaus können während der Veranstaltung auch Tombola-Lose gekauft werden. Zu gewinnen gibt es Gastronomie-Gutscheine, Weine, Birnenmoste sowie Spirituosen von allen anwesenden Gastgebern und Produzenten. Die Verlosung ist für 16 Uhr geplant.

Die Veranstalter Mostviertel Tourismus und die Gastronomie setzen auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein: Die Speisen werden nämlich in kompostierbaren Bambusschalen serviert, die Getränke in Gläsern, auf die ein Pfand geleistet werden muss.

Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt. Keine Ticketreservierung erforderlich – kein Eintritt. www.feldversuche.at

