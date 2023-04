Die Stage Time Company fliegt zur WM

NÖN: Wann geht die Reise zur WM nach Orlando?

Denise Frischeisen: „Die meisten fliegen am 12. April, einige am 14. April in die USA. Viele Familienmitglieder kommen aber nach. Die Weltmeisterschaft ist von 19. bis 21. April. Unsere Darbietung erfolgt wahrscheinlich am 20. April, das ist aber noch nicht fixiert.“

Wie kam es zur Teilnahme an der WM?

Frischeisen: „Es gab ein Sichtungstraining in Wien, wo sich die Tänzer und Tänzerinnen bewerben konnten. Der Trainer beziehungsweise die Trainerin muss sich auch beweisen und unter den Team Austria Coaches wurde ich als Coach auserwählt. Ich durfte dann aus unzähligen Bewerber und Bewerberinnen mein Team für die WM-Teilnahme zusammenstellen. 15 sehr gute Tänzerinnen sind somit aus der Stage Time Company auserkoren. Es wurden aber auch Tänzer und Tänzerinnen aus Wien, Baden und Oberösterreich ausgesucht. Inklusive der Ersatzmitglieder sind wir nun 20, die nach Orlando reisen. Die Weltmeisterschaft im Cheerleading erfolgt in den Kategorien Hip Hop, Jazz und Pom. Es gibt einen Vorstand, welche Teams zur WM entsendet werden. Hip Hop Cheer Dance ist sehr speziell und in Österreich noch nicht so vertreten. Umso stolzer bin ich auf mein Team und die Teilnahme an der Weltmeisterschaft.“

Wie bist du zum Tanzen gekommen und welche Erfolge durftest du bereits feiern?

Frischeisen: „Bereits im Alter von 7 Jahren habe ich die Leidenschaft zum Tanz entdeckt. Begonnen hat alles mit Cheerdance, dann habe ich die Tanzrichtung Hip Hop für mich entdeckt und bin seitdem Feuer und Flamme. 2015 habe ich gemeinsam mit einer Freundin die Stage Time Company gegründet. Seit Juli 2019 ist die Stage Time Company ein offizieller und eigenständiger Verein mit 60 Mitgliedern. Ganz besonders stolz bin ich auf die 2-fache Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Amerika, die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft in Schottland 2013 und die Goldmedaille bei der China Open 2019 in Nanjing. Darüber hinaus durfte ich im Jahr 2019 den Sportaward der Stadtgemeinde Amstetten entgegennehmen. Mein größtes Ziel habe ich aber nun mit meinem Team in der Königsklasse erreicht, mit der Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Davon träumt jeder Coach.“

Wie läuft so eine Weltmeisterschaft im Tanzen ab?

Frischeisen: „Es werden insgesamt 20 Teams teilnehmen. Es gibt 10 Kategorien, in denen die Jury aus ausgewählten Fachleuten insgesamt 100 Punkte vergibt. Bewertet werden dabei Punkte wie Synchronität, wie sorgfältig als eine Einheit getanzt wird, technische Elemente und Tanzstil, aber auch Mimik und das Outfit. Hier wird genau beobachtet, wo unsere Stärken und Schwächen liegen.“

Wie ist es, als Trainerin der Stage Time Company zu arbeiten?

Frischeisen: „Für mich ist die Tanzcrew nicht nur ein Verein. Ich habe viele meiner Freundinnen bei der Stage Time Company. Teilweise haben wir 15 Stunden Proben an zwei Tagen und natürlich auch an den Wochenenden, trotzdem ist es immer wieder schön, wenn ich ins Training gehe. Vor allem aber freut mich auch die Resonanz der Tänzer und Tänzerinnen, wie begeistert sie vom Training sind und wie gut sie es finden, trotz Muskelkater am nächsten Tag.“

Wie sind deine Pläne für die Zukunft?

Frischeisen: „Von den Stunden her könnte ich das Tanzen locker schon hauptberuflich machen, finanziell ist es noch nicht möglich. Tanzen ist meine absolute Leidenschaft und ich würde es gerne hauptberuflich machen. So viele wollen bei der Stage Time Company anfangen. Mittlerweile gibt es sogar eine Warteliste. Neben den Proben machen wir Videos, Choreografien und lernen neue Hip Hop Moves. Im September gehe ich dann für sechs Monate nach Neuseeland und mache ein Camp bei der Dancecrew Royal Family, die die Choreographie von Rihanna beim Super Bowl gemacht hat. Wenn ich wieder zurück bin, möchte ich ein Unternehmen gründen und das Tanzstudio „Stage Time Company“ eröffnen.

