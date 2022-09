Wein aus Wallsee

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Weinreben im Garten von Karl Huber hängen dieses Jahr aufgrund der günstigen Wetter- und Hanglage voll mit großen, schmackhaften Trauben. Interesse am Weinbau hatte der, nach eigener Aussage, „erste Winzer der Region“ schon lange Zeit und gleich nach der Pensionierung hat er sich diesem wunderschönen, aber arbeitsintensiven Hobby gewidmet. „Vor fünf Jahren habe ich mit drei Reihen begonnen. Die Sonneneinstrahlung auf den Südhang ist besonders intensiv und dadurch haben sich die Weinreben sehr gut gut entwickelt“, erzählt Huber. Aufgrund der erfolgreichen Ernte an Trauben in den letzten Jahren hat er seine Reihen erweitert und den Weingarten mittlerweile auf 500 Quadratmeter vergrößert.

Huber verwendet seinen Wein – etwa 150 Liter – nur für den eigenen Konsum und für Verwandte und Freunde. Zum Verkauf steht er nicht. „Beim allerersten selbstgepressten Wein habe ich sowohl die frühen als auch die späten Sorten gemischt, deshalb hatte er noch eine sehr saure, fast untrinkbare Note“, betont Huber schmunzelnd. Inzwischen habe sich die Qualität aber wesentlich erhöht.

„Es steckt sehr viel Arbeit dahinter, um ein gutes Ergebnis zu erzielen"

Bis zu drei Stunden täglich verbringt Karl Huber bei seinen Weinstöcken: „Es steckt sehr viel Arbeit dahinter, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Der Boden muss durchlässig sein, in trockenen Phasen muss bewässert werden und die abgetragenen Ruten gehören gestreckt oder gebunden.“ Drei Mal hat Huber heuer die Stöcke bereits zurückgeschnitten und die Weinreben für eine optimale Nährstoff- und Sonnenlichtversorgung entlaubt.

Vor zwei Jahren hat der Wallseer viele Weintrauben aufgrund von Mehltau entsorgen müssen. Aber auch im Pflanzenschutz hat er inzwischen Erfahrungen gesammelt und behandelt seine Trauben nun mit einem biologischen Pflanzenschutzmittel. Die Verarbeitung erfolgt in einer eigens angeschafften Presse und die Lagerung der 150 Liter in Nirosta-Fässern. „Weinreben sind Tiefwurzler und können längere Trockenperioden gut und problemlos überdauern. Die Bewässerung über einen Tropfschlauch habe ich zwar schon angebracht, aber der letzte Regen war für die Reben trotzdem dringend notwendig“, erklärt Huber.

Der Wallseer berichtet, dass sein Weingarten immer wieder Staunen hervorruft. „Viele Leute, auch aus dem Kremser Raum, bleiben auf der Durchreise stehen und sind verblüfft, wie in unserer Gegend so reichlich bestückte Weinreben gedeihen können“, erzählt er.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.