Sportlergschnas in Aschbach

"Der Kinderfasching war von 14 Uhr an bereits ein voller Erfolg. Viele Eltern mit Kindern besuchten den Kinderfasching, der zum ersten Mal in der Sporthalle Aschbach stattfand. Wir wollten mit allen Besuchern in größerem Rahmen ausgiebig feiern und hoffen, dass sich jeder in der neuen Location wohl fühlt", freut sich Obmann der Sportunion Johann Grudl über den großen Andrang.

Für die Kinder gab es eine Kinderdisco mit toller Kindermusik und ein umfangreiches Rahmenprogramm. Auch für die Senioren wurde ein eigenes Programm zusammengestellt. Ab 20 Uhr wurde die Sporthalle für die Erwachsenen eröffnet. Robert Kerschbaumer, Musiklehrer an der Musikschule Aschbach sorgte mit seiner Band RKmusic für abwechslungsreiche Songs und beste Stimmung. "Insgesamt sind sieben Zweigvereine und Sektionen in der Organisation eingebunden. Alle helfen zusammen, damit der Fasching in Aschbach zu etwas ganz Besonderem wird", sagt Grudl. Zu Mitternacht gab es eine Gruppenprämierung, mit einem Preis für die größte, einheitlich verkleidete Gruppe.

