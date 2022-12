Krampusse und Nikoläuse auf Motorrädern

Vollbild

Der Nikolaus brachte beim Verteilen seiner Geschenke viele Kinderaugen zum Strahlen. Ein Nikolaus traf mystisch per Traktor ein – ein zweiter Nikolaus per Motorrad. Ein schönes Erlebnis war es für die Bewohner und Pfleger im Altersheim, Nikolaus und Krampus zu begegnen. Elke Peyrl (l.) führte durch das Haus. Ein seltener Besuch bei Frau Bauer, die sich besonders freute über ein persönliches Geschenk vom Nikolaus. Die schaurigen Krampusse trieben ihr Unwesen am Parkplatz mit Ruten, Ketten und lauten Glocken.

