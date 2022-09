Musicalsommer Amstetten spielt 2023 "Jersey Boys"

"Jersey Boys" ist die Geschichte der Band „The Four Seasons“ und Frankie Valli. Das Stück erzählt von vier jungen Männern aus dem Arbeiterviertel New Jersey, die zu Beginn ihr Geld mit kleinen Auftritten zusammenkratzen mussten und am Ende eines steinigen Weges zu internationalem Ruhm kamen und gefeierte Chartstürmer wurden.

Die Songs dieser 60er-Jahre Boyband zählen zu den größten Erfolgen in der Geschichte der Pop-Musik und deshalb ist auch das Musical "Jersey Boys" mit Welthits wie „Oh What A Night“, „Big Girls Don´t Cry“, „Beggin´“ oder „Can´t Take My Eyes Off You“ gespickt.

Für Intendant Alex Balga bedeutete die Stückwahl nach dem Erfolg von Grease eine große Herausforderung. „Es freut mich, dass wir mit Jersey Boys einen der größten Broadway-Erfolge der letzten 15 Jahre auf die Bühne der Pölz-Halle bringen dürfen. Wichtig war mir vor allem, dass es stilistisch zum Musical Sommer Amstetten passt und dass wir das Amstettner Publikum wieder mit Songs unterhalten können, die jeder kennt und liebt!“

Ohrwürmer und Welthits

Das war auch für den Produzenten des Musical Sommer Amstetten, Christoph Heigl, ein wichtiger Faktor: „Ich stamme aus einer Generation, die eher die Coverversionen der Four Seasons-Lieder kennt. Und das macht Jersey Boys so spannend - es sind sehr viele Ohrwürmer und Welthits drinnen, die man einfach gerne hört.“

Bürgermeister Christian Haberhauer ist stolz auf sein Musical Sommer-Team: „Ich bin überzeugt, dass Alex Balga, Christoph Heigl und die gesamte Musicalmannschaft auch 2023 wieder für Begeisterung sorgen werden. Nicht umsonst ist die Stadt Amstetten europaweit für hochkarätige Musicalproduktionen bekannt und diesen Erfolgsweg werden wir weiter beschreiten.“

Alex Balga führt Regie - Christian Frank ist musikalischer Leiter

Wie auch in den Vorjahren wird das Leading Team des Musical Sommesr Amstetten von Alex Balga angeführt, der neben der Intendanz auch bei Jersey Boys wieder Regie führen wird. Die Musik von „Frankie Valli & The Four Seasons“ wird Christian Frank als musikalischer Leiter in bewährter Weise in Szene setzen.

Die Premiere von "Jersey Boys" in der Johann Pölz-Halle findet am 19. Juli 2023 statt. Gespielt wird bis 13. August 2023. Der Ticketverkauf startet Mitte November auf www.musicalsommeramstetten.at.

