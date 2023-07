Karrieresprung für Aschbacher Kulturvermittler Peter Hofmayer

Die Beschäftigung mit Musik lässt sich bei Peter Hofmayer, der in Aschbach lebt und arbeitet, bis ins Kindesalter zurückverfolgen. Seine musikbegeisterten Eltern, die in Chören mitwirkten, waren für den jungen Gymnasiasten nicht nur Vorbild, sondern Förderer. Seine Leidenschaft für das Hornspiel haben sie natürlich unterstützt.

Nach der Matura studierte Hofmayer an der Universität in Wien Musikwissenschaft und Geschichte und entwickelte ein Faible für Musikvermittlung. Ein weiteres Studium an der Donau-Universität Krems, jenes des Musikmanagements folgte, und er entschloss sich, im Musikverlagswesen tätig zu werden und darüber hinaus als Kulturmanager zu fungieren. Seit 2015 ist Hofmayer in leitender Funktion für den Musikverlag Kliment tätig. Zudem hat er sich in dieser Zeit als Organisator des Musikfestivals „Zoa“ weit über die Region hinaus in der Kulturszene einen klingenden Namen erarbeitet.

Die regionale Kulturarbeit ist Hofmayer ein großes Anliegen. Gemeinsam mit Musikschuldirektor Alois Aichberger rief er 2021 den Kulturverein 361° ins Leben. Mit Konzerten wie dem Herbert Pixner Projekt oder kürzlich mit Konstantin Wecker hat sich dieser Verein mit hoher Strahlkraft entwickelt.

Hofmayers berufliche Karriere wurde kürzlich mit der Bestellung zum Geschäftsführer von „Musik der Jugend“ gekrönt. In dieser Funktion kann er seine reichliche Erfahrung in der Ausrichtung des Bundes- und Landeswettbewerbs prima la musica sowie podium.jazz.pop.rock einbringen. Eine große Herausforderung für den stets mit einer Herrenmütze auftretenden, frisch installierten Bundesgeschäftsführer. „Musik ist als Teil unserer Kultur ein Grundbedürfnis und es wird meine Aufgabe in dieser Funktion sein, ein Kulturbewusstsein vor allem in Bezug auf Musik schon bei unseren Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern zu verankern“, sagt Hofmayer. Neben dieser gesellschaftspolitischen Aufgabe möchte er für die begabtesten Musikerinnen und Musiker Rahmenbedingungen zur kreativen, musikalischen Entfaltung schaffen. „Zwei meiner Kinder haben gerade an prima la musica teilgenommen und so ist es mir wichtig, dass unser musikalischer Nachwuchs vordergründig die natürliche Freude am Musizieren, abseits von Leistungsdenken und Bewertung, so lange wie möglich behält. Besonders reizvoll ist auch der Austausch mit nationalen und internationalen Kooperationspartnern, um pädagogisch wertvolle und zielorientierte Ansätze weiterzuentwickeln. Stets mit dem hehren Ziel der Verankerung eines Kulturbewusstseins“.