Musikalisch Großer Jubel bei Benefizkonzert in Amstetten

Lesezeit: 2 Min LK Leopold Kogler

Für den guten Zweck unterhielt Kabarettist Viktor Gernot in Amstetten musikalisch. Foto: Leopold Kogler

„Viktor Gernot & His Best Friends“ begeisterten mit „Spring Swing“, einem Best Of – Programm, beim Benefizkonzert für das Rote Kreuz Amstetten.