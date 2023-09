Konzertabend als musikalische Weltreise

Die Jazztrompeterin Michaela Rabitsch und ihr kongenialer Partner, Gitarrist Robert Pavlik, sowie der indische Tablaspieler Vinayak Netke und der slowakische Kontrabassist Stefan „Pista“ Bartus präsentierten am Donnerstagabend in der Wirkstatt ihr neuestes Projekt „Indian Spirit“.

Mit einer reizvollen Mischung aus melodischen und harmonischen Eigenkompositionen sowie Songs mit weltmusikalischen Elementen verschiedener Länder und Ethnien eroberte die Formation rasch das interessierte Publikum. So flossen in die reizvolle Mischung von westlichen, fernöstlichen und lateinamerikanischen Einflüssen immer wieder auch indische Klänge ein.

Vielfalt sorgt für spannenden Abend

Die Spannung dieses feinen Konzerts lag in der Vielfalt, in der hörbaren Einflussnahme der Rhythmen und Klänge aus der ganzen Welt. All die verschiedenen Kompositionen, die von den vielen Reisen auf alle Kontinente inspiriert sind, von Jazz über Blues bis hin zu Bossa Nova, wurden feinfühlig und mitreißend interpretiert.

Wie wohltuend, einmal eine Musik zu hören, die sich von selbst versteht, die wunderbare Botschaften transportiert und feinnervige Weltbilder entstehen lässt. Was erklang, war sinnlich und man konnte die melodischen Motive und den swingenden Rhythmus rasch erfassen. Ein virtuoses Konzert, das von der kleinen Zuhörerschaft lautstark beklatscht wurde.