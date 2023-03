Fünf Dirigenten in Neustadtl

Der Musikverein „Frohsinn“ Neustadtl lädt am Samstag, 1. April, in die Mittelschule Neustadtl zum Frühlingskonzert ein. Ein besonderes Konzert wartet auf die Besucher. Gleich fünf Kapellmeister aus den eigenen Reihen studierten ein anspruchsvolles Programm mit den Musikern ein. Nach der Taktstockübergabe von Johannes Freudenberger an Franz-Peter Kriener übernimmt die neue musikalische Leitung offiziell ihre Funktionen.

Von traditioneller Wiener Musik bis hin zu modernen Blasmusikstücken spannt sich der Bogen der Dirigenten.

