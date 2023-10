Musik-Lunch im BildungsZentrum St. Benedikt

Der diesjährige Musik-Lunch am Sonntag, 29. Oktober, 12 bis 15 Uhr, lässt im BildungsZentrum St. Benedikt seine Besucher durch die Jahreszeiten lustwandeln, wenn der Sänger Michael Wagner mit Schülern seiner Gesangsklassen der Musikschulen Carl Zeller und Mostviertel einen musikalischen Streifzug durch Natur und Garten unternehmen wird, etwa mit Kompositionen von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Am Klavier begleitet Viola Römiger-Iorga. Es werden aber auch Lieder der „Comedian-Harmonists“, des bekanntesten deutschen Gesangsensembles der 20er- und 30er-Jahre, zu hören sein. Exzellentes Essen, gute Laune und literarische Köstlichkeiten – serviert und vorgetragen von Autor Herbert Pauli – sorgen für Kurzweil und gehobene Stimmung in angenehmem Ambiente. Anmeldung unter 07477/42885 erforderlich.