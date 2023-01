Musikball im Neuhof Event Hotel

Am Samstag fand der Musikball "Grenzenlos" der Musikkapelle Neuhofen an der Ybbs statt. Unterstützt wurde die Big Band von der Band six for two. Von Rock´n Roll, Jazz, Blues über Swing and Twist waren noch verschiedene Popsongs unter den Musikgenres vertreten. Auch Bürgermeisterin Maria Kogler, Vizebürgermeister Josef Zehetgruber und die Landtagsabgeordneten Michaela Hinterholzer und Anton Kasser genossen den Abend und tanzten über das Parkett.

"Der letzte Musikball der Neuhofner Musikkapelle fand 2020 statt. Die Organisation des Balls ist mittlerweile Routine," erwähnt der Obmann des Musikvereins Hubert Streißelberger. "Wir sind froh, dass die Organisation der Bälle mit dem neuen Inhaber des Neuhof Event Hotels Dan Kellum so unkompliziert ist", ergänzt Agnes Gschöpf, Leiterin der Landjugend Neuhofen.

Neben einer Fotobox, Dart your drink, gut ausgestatteten Marketenderinnen und einer Tombola mit vielen tollen Preisen durften sich die Gäste über die gute und abwechslungsreiche Musik der Bands freuen.

